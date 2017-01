APN : M. Ould Khelifa reçoit l’ambassadeur du Pakistan et l’ambassadeur de Pologne

Le président de l’Assemblée populaire nationale, Mohamed Larbi Ould Khelifa, a examiné, hier, avec l’ambassadeur du Pakistan, Imran Yawar, les voies et moyens à même de promouvoir la coopération entre les deux pays, notamment sur le plan commercial et économique, a indiqué un communiqué de l’Assemblée. L’entretien a porté sur «la nécessité d’œuvrer davantage à promouvoir la coopération entre les deux pays, notamment sur le plan commercial et économique et de dynamiser l’action des deux groupes d’amitié parlementaires en vue de hisser la coopération bilatérale au niveau des relations politiques historiques et des dénominateurs communs unissant les deux pays», ajoute la même source. L’entretien a permis, en outre, de passer en revue «plusieurs questions d’actualité, notamment la situation géopolitique au Sahel, au Moyen-Orient, au Sahara occidental et au Cachemire».



M. Mohamed Larbi Ould Khelifa a examiné, hier, avec l’ambassadeur de Pologne à Alger, Vitold Siridovish, les voies et moyens de promouvoir la coopération bilatérale entre les deux pays. Lors de cette rencontre, les deux responsables ont abordé «les relations historiques qui datent de plus de 50 ans, ainsi que la coopération bilatérale d’autant que la Pologne considère l’Algérie comme étant le premier pays africain qui offre de nombreuses opportunités de partenariat économique. L’ambassadeur polonais a souligné que son pays était «disposé à renforcer la coopération et à consolider les liens d’amitié entre les deux pays à travers l’organisation de manifestations culturelles et sportives lors d’événements communs». Sur le plan international, les deux parties ont eu un échange de vues sur «les questions d’intérêt commun dont la situation sécuritaire dans les pays du Sahel, le Proche-Orient et la question sahraouie, outre la lutte antiterroriste». L’ambassadeur polonais a affirmé que «le règlement de la question sahraouie passe par l’organisation d’un referendum libre et intègre, garantissant au peuple sahraoui le droit à l’autodétermination. (APS)