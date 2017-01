Grand Angle : Polémiques à l’envie !

Le Président élu des Etats Unis, est un homme qui ne s’embarrasse pas du protocole ni encore moins des usages diplomatiques qui régissent les relations internationales. Preuve en est, même l’Europe, l’alliée de toujours de l’Oncle Sam, n’a pas été épargnée par ses critiques. L’espoir nourri, notamment aux USA, de voir celui qui sera investi ce 20 janvier, s’assagir ou tout au moins modérer ses déclarations s’effiloche au fil de ses sorties médiatiques. A croire que Donald Trump se refuse à aller contre sa nature première et qu’il pense qu’en changeant de mode de communication, il perdrait beaucoup de lui-même et de sa marque de fabrique qui lui a permis de déjouer tous les pronostics le 8 novembre dernier. Pourtant n’a-t-on cesse de le lui rappeler, et le dernier en date est cet appel lancé par le chef de la CIA , il est le Président des USA et ne peut donc, à ce titre, se laisser aller à faire des déclarations jugées à «l’emporte-pièce». «Trump doit comprendre que les enjeux dépassent sa personne, il s'agit des Etats-Unis et de la sécurité nationale. Il va avoir l'occasion de passer à l'action, en contraste avec le fait de parler et tweeter», a-t-il estimé dimanche. Mais gageons que l’appel lancé au Président américain restera sans écho. Donald Trump n’est pas disposé à changer. Polémiste il est et polémiste il le restera semble-t-il dire à tous ceux qui lui demandent de revoir sa copie .Sa dernière interview accordée à deux quotidiens européens témoigne de son refus de se «discipliner» et de fondre dans le moule en vigueur. Commentant l’actualité européenne, il ne fera pas dans la demi-mesure pour exprimer ses points de vue et ses positions sur les dossiers soulevés par ces intervieweurs. La réaction des dirigeants européen, appelant à se «ressaisir» pour faire preuve d'«unité» et d'«assurance», démontre qu’ils n’ont pas été insensibles aux critiques du président américain. Sa prise en fonctions officielle vendredi prochain réussira-t-elle à lui faire toucher du doigt ce que tous les responsables lui répètent sans discontinu depuis son élection ? A savoir qu’en étant le Président de la première puissance mondiale les responsabilités et les déclarations engagent bien plus qu’une personne, fusse-t-elle milliardaire et à la tête d’un empire immobilier.

Nadia K.