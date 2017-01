Dans une interview aux quotidiens a Bild et Times : Trump qualifie l'Otan d'organisation "obsolète"

Le président élu des Etats-Unis, Donald Trump a qualifié dimanche soir l'Otan d'organisation "obsolète", reprochant à ses Etats membres de ne pas payer leur part de la défense commune et de se reposer sur les Etats-Unis. "J'ai dit il y a longtemps que l'Otan avait des problèmes. En premier lieu qu'elle était obsolète parce qu'elle a été conçue il y a des années et des années", a jugé M. Trump dans cette interview accordée dans les quotidiens allemand Bild et britannique The Times. "En deuxième lieu, les pays (membres) ne payent pas ce qu'ils devraient", a ajouté M. Trump, dans une référence au fait que peu d'Etats de l'Alliance atlantique atteignent le niveau de 2% de leur Produit intérieur brut pour les dépenses militaires, qui est l'objectif que s'est fixé l'Otan en 2014. "Nous devons protéger ces pays mais beaucoup de ces pays ne paient pas ce qu'ils devraient", a ajouté le président américain, "ceci est très injuste à l'égard des Etats-Unis". "Il n'y a que cinq pays qui paient ce qu'ils doivent, cinq ce n'est pas beaucoup", a-t-il critiqué. Le président élu américain a aussi dit avoir qualifié l'Otan d'obsolète "parce qu'elle ne s'est pas occupée du terrorisme". Ces faiblesses mises à part, "l'Otan reste à mes yeux très importante", a néanmoins souligné M. Trump, selon Bild.