Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères : « Ne pas compliquer le dossier israélo-palestinien »

Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Zhang Ming, a appelé dimanche les parties concernées à "ne pas compliquer le dossier israélo-palestinien". "Nous espérons que les parties concernées adopteront une attitude responsable, objective et juste dans leurs efforts visant à faire progresser Israël et la Palestine sur la voie de la paix, plutôt que de compliquer ce dossier", a déclaré dimanche à Paris Zhang Ming, dans une interview accordée à Xinhua en marge de la Conférence de Paris pour la paix au Proche-Orient, en réponse à une question sur le transfert de l'Ambassade américaine en Israël de Tel-Aviv à El Qods voulu par le président élu des Etats-Unis, Donald Trump. "La question d'El Qods est un problème très sensible, complexe et épineux", a-t-il souligné. Depuis des décennies, la Chine soutient la cause juste du peuple palestinien et joue un rôle actif dans le processus de paix au Moyen-Orient. A présent, elle appelle instamment les parties à "cesser tous les actes de violence contre des civils et toutes les activités de colonisation". "Les parties concernées doivent s'abstenir de tout acte radical susceptible d'aggraver les tensions et s'asseoir ensemble pour discuter sérieusement des moyens de parvenir à la paix", a déclaré M. Zhang. Il a estimé qu'il était "profondément regrettable" que le dossier israélo-palestinien ne soit toujours pas résolu à l'approche du 70e anniversaire de l'adoption de la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations unies sur le partage de la Palestine (1947). Cette année, la Conférence a réuni des représentants de plus de 70 pays et organisations internationales, ce qui témoigne de l'importance que la communauté internationale attache au dossier palestino-israélien dans la région du Moyen-Orient et dans le monde, a-t-il poursuivi. Le vice-ministre a souligné que la Chine n'avait jamais manqué à l'appel dans les efforts visant à promouvoir la paix entre Israël et la Palestine depuis la Conférence de Madrid en 1991. Pour favoriser la résolution du conflit israélo-palestinien, la Chine a souligné que, les "deux roues devaient rouler en même temps", c'est-à-dire qu'il faut à la fois favoriser le processus de paix au niveau politique et promouvoir le développement économique en augmentant les investissements dans la reconstruction de la Palestine.