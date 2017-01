Question palestinienne : La solution à deux Etats réaffirmée à Paris

La communauté internationale, réunie à Paris dans le cadre de la conférence internationale sur la paix au Proche-Orient, organisée à l’initiative de la France, a réaffirmé dimanche son attachement à la solution à deux Etats dans le conflit israélo-palestinien.

Dans une déclaration conjointe, rendue publique à l’issue des travaux de la conférence, à laquelle ni les Palestiniens ni les Israéliens n’étaient présents, les représentants de 70 Etat et organisations ont réaffirmé leur attachement à la solution à deux Etats dans le conflit israélo-palestinien, avertissant qu'ils ne reconnaîtront pas les mesures «unilatérales» qui pourraient être prises par l'une ou l'autre partie du conflit. La rencontre d’une journée, qui se tient à cinq jours de l’investiture du Président élu Donald Trump à la Maison-Blanche, a rassemblé 70 représentants de pays et d’organisations internationales, notamment les principaux acteurs internationaux concernés par le conflit, dont le Quartet (Etats-Unis, Union européenne, Russie, que Nations unies), les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, des partenaires arabes, européens, les pays du G20 et autres acteurs intéressés par la paix.

Dans une conférence de presse sanctionnant les travaux, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a souligné que toute résolution du conflit «devait se baser sur les frontières de 1967 et les grandes résolutions des Nations unies», qui appellent Israël à se retirer des territoires occupés après la guerre de juin 1967. Les participants ont salué les efforts internationaux pour la paix au Moyen-Orient, notamment l’adoption de la résolution 2334 par le Conseil de sécurité des Nations unies le 23 décembre dernier condamnant clairement la poursuite de la colonisation israélienne et appelant les deux parties en conflit de favoriser les étapes menant à l’instauration des deux Etats. Les participants se sont déclarés "disposés" à déployer les efforts "nécessaires" pour parvenir à la solution des deux Etats et à apporter une contribution "substantielle" aux arrangements visant à "assurer la durabilité d'un accord de paix négocié". "Cela inclut le soutien et le renforcement des mesures prises par les Palestiniens pour exercer leurs responsabilités d'Etat en consolidant leurs institutions et leurs capacités institutionnelles", ont-ils ajouté.



Mahmoud Abbas salue la déclaration de clôture



Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré dimanche soir que "la conférence de Paris a répété et réaffirmé la légitimité de toutes les résolutions internationales, notamment celles qui portent sur les principes essentiels du droit international, et a rejeté les décisions d'autorité, les implantations forcées et l'imposition de faits accomplis sur le terrain, y compris à El Qods ". M. Abbas a remercié le président français et son gouvernement pour avoir hébergé cette conférence et pour avoir déployé tous les efforts nécessaires à sa réussite. Les Palestiniens ont salué la tenue de cette conférence de paix dimanche à Paris, à laquelle ont participé 70 ministres des Affaires étrangères et cinq organisations internationales.

La conférence s'est achevée par une déclaration réaffirmant la nécessité de mettre fin à l'occupation israélienne et de faire respecter le droit du peuple palestinien à créer un Etat indépendant, dans le cadre d'une solution à deux Etats. Le président palestinien a également appelé les Etats n'ayant pas encore reconnu l'Etat de Palestine à le faire, dans le but de préserver la possibilité d'une solution à deux Etats, et de rétablir la sécurité et la stabilité dans la région. A ce jour, 138 pays ont reconnu la Palestine en tant qu'Etat. Riad Malki, ministre palestinien des Affaires étrangères, a quant à lui, souligné que la déclaration finale de la conférence de Paris venait compléter la dernière résolution de l'ONU sur les colonies israéliennes, et constituait ainsi une nouvelle victoire diplomatique pour les Palestiniens.

Les négociations de paix entre Israël et la Palestine sont dans l'impasse depuis avril 2014. Les pourparlers parrainés par les Etats-Unis, qui avaient duré neuf mois, n'avaient produit aucun résultat concret.