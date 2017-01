Regard : La criminalité, une affaire d’hommes ?

La criminalité porte aussi la robe. Ce n’est plus une affaire de barbe ou de moustaches, encore moins de biceps ou de pointures, avec la tendance, ces dernières années, à l’implication de l’élément féminin dans des affaires abracadabrantes et louches, à même de faire dresser les cheveux sur la tête. En effet, le banditisme n’est plus une question de machos, à l’heure où on assiste, de plus en plus à un changement de mentalités et de mœurs qui font carrément, sauter les barrières entre les hommes et les femmes, au point de les voir s’échanger les rôles dans la vie de tous les jours, mais cette fois-ci, certainement pas pour la bonne cause. Escroqueries, associations de malfaiteurs, faux et usage de faux, drogues, ne sont plus uniquement, commis par les hommes, aujourd’hui. Autres temps, autres mœurs ! On est tenté de dire, avec toutes ces belles et rebelles qui défient l’ordre des choses et tout entendement logique, pour semer la terreur dans leurs fiefs. Les chiffres sont là, pour prouver que le «monde» de la criminalité a aussi changé, mettant ainsi, en évidence la hausse constante de ce phénomène, pas seulement chez-nous. La délinquance féminine, quand bien même elle resterait inférieure à celle des hommes, progresse toutefois, vite pour devenir un phénomène social, de plus en plus inquiétant, pour les sociologues qui ne cessent de décrier toutes les formes de violence, banalisées, de nos jours, par les Algériens. Les femmes ne sont pas toujours symboles de douceur, de sensibilité. Elles vont même au-delà des violences verbales classiques. Une chose est sûre, les femmes sortent leurs griffes et se transforment en bourreaux.

Samia D.