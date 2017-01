Intempéries : routes coupées dans les wilayas du centre

Pas moins de 2.554 interventions, ont été effectuées par les unités de la Protection civile au cours de ces dernières 24 heures, soit du 15 au 16 janvier 2017, et ce dans les différents types d’interventions pour répondre aux différents appels de secours, a-t-on appris auprès du service de communication de la Protection civile.

En effet, Les chutes de neige enregistrées ces dernières 24 heures, ont occasionné la coupure de plusieurs routes dans les différentes wilayas du centre du pays, une situation face à laquelle les corps de la protection civile ont mobilisé tous les moyens pour rétablir le trafic routier, assister les usagers et apporter de l’aide aux appels reçus. Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistré durant cette période dont 5 ayant enregistré le décès de 4 personnes et de 28 autres blessées.

Contacté hier par nos soins, les services de la protection civile estiment que «le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Guelma avec 2 personnes décédées et 3 autres blessées, suite a une collision entre 2 véhicules légers survenue sur la RN20, commune de Boumahra Ahamed». La cellule de communication de la protection civile a, en outre, souligné que le trafic routier reste très difficile au niveau des wilayas de Bouira, Bejaia, Tizi-Ouzou, Constantine, Bordj Bou Arreridj, Skikda, Mila, Médéa, Khenchela, M’sila, Souk Ahras, Tebessa, Annaba, Guelma, Jijel et Oum el Bouaghi, suite aux chutes de pluies et cumules de neige, «les opérations de déneigement de certain axes routiers sont en cours par les services concernés», a-t-on affitmé. Il y a lieu de noter que de fortes perturbations ont été en outre signalées à Médéa, particulièrement sur le tronçon de la RN1 reliant le chef lieu de wilaya à Berrouaghia, indique la Protection civile. Des perturbations similaires ont été enregistrées dans la wilaya de Tissemsilt. A Constantine, le contournement de Djebel El Ouahch, donnant sur l’autoroute Est-Ouest, était dans la matinée fermé à la circulation et les agents de la Gendarmerie nationale avec les services de la direction des Travaux publics étaient sur place pour la réouverture de cet axe routier névralgique.

Sihem Oubraham

Constantine

La cellule de crise à pied d’œuvre

Dès les premiers flocons de neige, constatés dans la matinée d’avant-hier, le wali de Constantine, Kamel Abbès, a ordonné la mise en place d’une cellule de crise afin de parer à tout incident susceptible de constituer un risque pour la population. Si dimanche, la circulation était restée assez fluide, notamment aux environs immédiats du chef-lieu de wilaya, il n’en était pas de même hier matin, où la plupart des routes étaient bloquées du fait des chutes importantes enregistrées durant la nuit. L’intervention des autorités locales, notamment par le biais des éléments de la direction des Travaux publics, de la Protection civile et de la gendarmerie, a permis de dégager les routes nationales bloquées, entre autres au niveau des tronçons Ibn Ziad-Oued Athmania, Aïn Abid-Guelma, et Constantine-Oum El Bouaghi, de même qu’une grande partie des chemins de wilaya, à l’image de ceux reliant les communes de Didouche Mourad et Beni H’midène, Benbadis et Tamlouka, et Constantine et Aïn Abid. Concernant l’autoroute Est-Ouest, et particulièrement les 14 km du contournement de Djebel El Ouahche, elle était, jusqu’en fin de matinée, fermée à la circulation, et de nombreux usagers ont emprunté les bretelles d’accès à la wilaya de Constantine, situés respectivement à Aï El Bey, Sissaoui, et El Meridj. Ainsi, dès le début de la détérioration des conditions climatiques, d’importants moyens humains et matériels ont été mobilisés (4 chasse-neiges, des camions, des niveleuses, des chargeuses-pelleteuses, ainsi que des dizaines d’agents travaillant 24 h/24), et ce afin de débarrasser la chaussée de l’épaisse couche de neige qui a atteint, par endroits, les 10 cm. De son côté, la direction régionale de Naftal a porté sa production journalière de gaz butane de 13.000 à 24.000 bouteilles, ce qui, en plus d’une réserve estimée à 4.000 tonnes, devrait largement suffire à couvrir les besoins des populations des régions enclavées. Ces dernières ont d’ailleurs bénéficié de la distribution de 5.000 bouteilles de gaz butane. Enfin, les services de la Protection civile n’ont fait cas d’aucun incident grave durant les dernières 48 heures.

Issam. B.