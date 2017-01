Transport scolaire : Véritable calvaire

Dur, très dur de rejoindre son école en ces temps de pluie, froid et neige dans plusieurs régions du pays. Se rendre en classe devient pour beaucoup d’élèves de l’intérieur du pays, un véritable calvaire et cela dans des conditions des plus éprouvantes puisque ces derniers se trouvent dans l’obligation de patauger dans la boue avant de rejoindre leurs bancs de classe.

Le problème persiste depuis des années… Pourtant le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, avait annoncé en septembre dernier que le gouvernement a consacré une enveloppe de 6 milliards de dinars, pour la prise en charge du transport scolaire dans les différentes communes au titre de la rentrée scolaire 2016-2017, en affirmant que c’est la première fois qu’un budget est alloué pour le transport des écoliers à travers tout le territoire national…

La question posée jusque là, pourquoi le chemin vers l’école reste une éprouvante expérience pour certains élèves particulièrement en temps de froid et de neige ? Pourquoi certains enfants ne vont plus à l’école à cause du trajet très fatiguant et du froid ? Pourquoi ces enfants sont entassés comme des moutons dans des 404 bâchées pour rejoindre leurs établissements scolaires ?» Si nos enfants ne sont pas transportés par ces 404 bâchées, ils auront à se taper des kilomètres à pied sous la pluie et la neige pour aller étudier. Et si nous acceptons cette option, c’est que nous n’avons pas trouvé mieux et nous nous contentons de ce moyen de transport que d’user les chaussures et l’énergie de nos enfants. En plus ce luxe de la 404 bâchée n’est pas donné à tout le monde», confie ce père habitant la commune de Mihoub relevant de la wilaya de Médéa. Il faut dire que la souffrance de ces enfants scolarisés de cette localité isolée par la neige durant ces dernières 48 heures est des plus insupportables…

A chaque hiver des milliers d’élèves font toujours face à d’énormes difficultés pour rejoindre leurs établissements scolaires à travers plusieurs régions du pays. Ils sont contraints de sortir de chez eux dans le noir, de passer par des chemins semés d’embûches et de dangers, et ne rentrent chez eux qu’après le coucher du soleil. Exposés au froid et à la pluie, ils arrivent souvent les habits trempés à leurs classes. Beaucoup d’entre-eux sont obligés de mettre dans leurs cartables des tenues de rechange à la place des affaires scolaires. Les enfants des wilayas limitrophes d’Alger et ceux issus des villages de Kabylie, de Médéa de Sétif, d’El Eulma… habitant les montagnes et hameaux isolés traversent des kilomètres matin et soir pour rejoindre la route afin qu’un bus les amènent à l’école, ce qui n’est pas toujours possible. Souvent ces enfants sont contraints de faire de l’auto-stop, d’aller à pied ou à dos de mulets pour rejoindre l’école.



« Je ne vais plus à l’école par faute de sécurité»



D’autres, et ils sont nombreux, sont obligés de monter dans des camions et des tracteurs, souvent entassés et exposés à tous les dangers. Certains enfants ne vont carrément plus à l’école à cause du trajet très fatiguant, du froid et de la neige. «S’inquiétant pour ma santé, mes parents me conseillent de rester à la maison en ces jours de neige. Même s’ils veulent bien que je réussisse à l’école, ils préfèrent préserver ma santé, car pour eux c’est prioritaire » avoue avec maturité, Mouloud, 8 ans habitant dans un village de la wilaya de Tizi-Ouzou. Nombreux sont les parents qui reconnaissent, en effet, avoir décidé de garder leurs enfants à la maison, à contrecœur, certes mais les longs kilomètres sur la neige quotidiennement, matin et soir leur fait craindre le pire pour leurs enfants et c’est souvent les filles qui payent les frais de cette carence en transport scolaire.

Ces dernières font souvent les frais de l’incapacité des autorités à assurer un réseau fiable de transport scolaire à travers toutes les localités du pays, car elles finissent par abandonner leur scolarité. Les parents leur imposent de «revenir à la maison», craignant pour leur sécurité. Pourtant à chaque nouvelle rentrée scolaire, des centaines de nouveaux bus sont alloués à un certain nombre de communes afin de faire face à une demande de plus en plus accrue en matière de transport scolaire qui demeure indispensable dans certaines régions du pays surtout en saison hivernal.

Mais en dépit des moyens colossaux mis à la disposition du secteur de l’Education, des enfants continuent à braver les intempéries pour suivre une scolarité normale car, cette faille dans ce volet en la matière, mène à hypothéquer l’avenir des élèves.



Le privé ? Un espoir devenu Chimère



L’ouverture du transport scolaire au privé a fait naître un grand espoir chez les parents d’élèves et les responsables de l’éducation qui ambitionnaient à mieux maîtriser et mieux gérer l’activité du transport scolaire à travers cette option. On avait espéré mettre fin à une grande carence en matière de transport scolaire particulièrement dans certaines régions du pays où ce manque a été longtemps décrié par les chefs d’établissements et les enseignants qui se retrouvaient face à des élèves exténués qui ne peuvent plus suivre leurs cours. «Il y a une demande tellement importante et à côté, les communes chargées d’assurer ce service souffrent de manque de moyens ou de déficit, ce qui a provoqué un impact négatif sur le service. Il a fallu intervenir pour renforcer le transport scolaire et mieux le gérer», avait estimé Mme Saheb Tassadit, directrice de l’action sociale au ministère de l’Education lors de la promulgation du décret exécutif fixant les conditions et les modalités de l’exploitation du transport scolaire. Ce dernier est venu, en plus de réglementer ce créneau, de confier le service du transport scolaire, jusque-là assuré exclusivement par les collectivités locales, les établissements privés et les associations à caractère éducatif, aux transporteurs privés. Ces derniers ouvraient désormais droit pour desservir les établissements scolaires. Toutefois, le manque de volonté de ces transporteurs d’investir ce créneau a vite fait déchanté parents, élèves et responsables de l’éducation. En effet, l’intérêt d’assurer le transport scolaire dans les régions enclavées et reculées du pays n’a guère enflammé le secteur privé qui n’était intéressé que par les grandes villes. Résultat ! Même avec l’ouverture de l’activité aux privés, le problème persiste.

Farida Larbi