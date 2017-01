Mondial-2017 : Les Français presque qualifiés pour les huitièmes de finale

Les handballeurs français ont presque acté leur qualification pour les huitièmes de finale grâce à leur succès sur la Norvège (31-28) lors d'une "finale" avant l'heure dans leur groupe, dimanche lors du Mondial-2017 organisé sur leur sol. Déjà vainqueurs du Brésil (31-16) et du Japon (31-19), les "Experts" n'ont besoin que d'un nul face à la Russie lors de leur prochain match pour valider leur billet pour le prochain tour. A moins que la Russie et la Pologne ne fassent match nul ou que la Russie ne l'emporte contre cette même Pologne ce lundi. Dans ce cas les champions du monde en titre seraient qualifiés. Mais leur objectif est de terminer ce tour préliminaire à la première place. En battant la Norvège, leur plus sérieux concurrent dans cette poule (A) lors d'un match musclé, ils ont fait un grand pas vers leur objectif. Terminer en première position leur permettrait d'éviter un "gros" client avant les demi-finales. "C'était presque une petite finale de groupe, étant donné qu'ils avaient déjà battu la Russie et la Pologne. On est sur notre lancée. Il faut continuer comme cela", a commenté Nikola Karabatic, auteur de 5 buts et désigné homme du match. Dans le groupe C, l'Allemagne, championne d'Europe en titre, n'a fait qu'une bouchée du Chili (35-14) tout en préservant sa star Uwe Gensheimer. L'ailier gauche du PSG n'est entré que pour tirer les penalties (4/4). Sa doublure Rune Dahmke s'en est bien sortie (7 buts sur 11 tirs) et Jannik Kohlbacher a terminé meilleur buteur du match avec 8 réalisations. Dans la poule B, l'Islande et la Tunisie ont quant à elles inscrit leur premier point en faisant match nul à Metz (22-22). Amine Bannour s'est illustré côté tunisien, avec un 12/20 aux tirs et le but de l'égalisation à la 59e. Mais la Tunisie aurait pu espérer mieux, si elle n'avait pas mal géré sa fin de match et des remplacements qui lui ont fait perdre un temps précieux. A Paris, le Qatar a redressé la tête en dominant Bahreïn (32-22) et la Suède a enchaîné une deuxième victoire en pulvérisant l'Argentine (35-17). Dans le groupe de la France, le Japon se dirige vers une élimination après avoir concédé sa troisième défaite, face au Brésil (24-27). Enfin le Bélarus a ouvert son compteur en infligeant une deuxième défaite à l'Arabie Saoudite (29-26).