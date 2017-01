Championnats européens, Espagne (J.18) : Le Real Madrid, invaincu pendant 40 matchs, tombe à Séville

La folle série du Real Madrid et son entraineur Zinédine Zidane, invaincus pendant 40 matches, s'est arrêtée dimanche soir dans une fin de rencontre renversante à Séville (2-1), ce qui relance la course en Championnat d'Espagne derrière le leader madrilène. Adieu l'invincibilité soigneusement entretenue depuis avril! Et au revoir, dans l'immédiat, au titre honorifique de champion d'hiver, que le Real aura une nouvelle opportunité de décrocher le week-end prochain. Cette 18e journée est cruelle pour l'équipe de Zidane, qui menait au stade Sanchez-Pizjuan après un penalty de Cristiano Ronaldo (67e). Mais dans un match longtemps poussif et finalement haletant, Séville a égalisé contre toute attente sur un but contre son camp de Sergio Ramos (85e), tête de Turc du public andalou. Et la recrue hivernale Stevan Jovetic a fait chavirer ses nouveaux supporters d'une frappe puissante (90e+2). Au classement, le Real pensait s'échapper mais le voilà rattrapé par ses deux principaux poursuivants: le leader merengue (1er, 40 pts, un match de moins) se retrouve talonné par l'équipe sévillane (2e, 39 pts) et le FC Barcelone (3e, 38 pts). Néanmoins, Zidane et ses hommes, gardent virtuellement quatre longueurs d'avance en cas de victoire en février lors d'un match en retard à Valence.