Allemagne : Le Bayern recrute Süle et Rudy, espoirs d'Hoffenheim

Le Bayern Munich a confirmé dimanche avoir recruté deux joueurs d'Hoffenheim le défenseur central de 21 ans Niklas Süle et le défenseur polyvalent Sebastian Rudy, 26 ans, qui rejoindront la Bavière pour la saison 2017-18. Rudy, qui compte 12 sélections en équipe d'Allemagne, était en fin de contrat avec Hoffenheim, actuel cinquième de la Bundesliga, et l'une des deux seules équipes invaincues en Europe cette saison, avec le Real Madrid de Zinedine Zidane.

Le patron du Bayern Karl-Heinz Rummenigge a en revanche indiqué avoir payé «un prix honnête et sérieux» pour engager Süle, 21 ans, jusqu'en 2022. Selon le quotidien Bild, le montant du transfert serait de 20 millions d'euros, bonus non compris. Défenseur central très puissant (89 kg pour 1,94 m), vice-champion olympique à Rio, Süle a déjà été appelé une fois en équipe nationale par Joachim Löw, et passe pour l'un des successeurs potentiels de Hummels et Boateng, les défenseurs centraux de l'Allemagne et du Bayern. A 28 ans, ces deux champions du monde ont toutefois encore quelques beaux jours devant eux avant de céder la place.

«Le transfert de deux internationaux allemands est un investissement pour l'avenir du Bayern», actuel leader de la Bundesliga avec trois points d'avance sur Leipzig, a déclaré Rummenigge. Le président du club aux cinq Ligues des champions, Uli Hoeness, récemment revenu à son poste après avoir purgé une peine de deux ans prison pour fraude fiscale, a fait savoir qu'il souhaitait que le Bayern conserve sa tradition de recruter des internationaux allemands. L'ogre bavarois a souvent été critiqué pour sa propension à acquérir les meilleurs joueurs des équipes qui le menacent sur la scène nationale. Pour Hoffenheim, les départs de Süle (90 matches de Bundesliga) et Rudy (177 matches) seront difficiles à compenser.