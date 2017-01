Boxe, Algérie-Classement AIBA : Quatre Algériens dans le top 10*

Quatre boxeurs algériens ont terminé l'année 2016 dans le top 10 du classement de l'association internationale de boxe (AIBA), publié durant ce mois de janvier. Selon le dernier classement mondial (seniors-hommes) publié sur le site Internet de l'AIBA, Mohamed Flissi est classé N.2 de la catégorie (-52 kg) avec 2200 pts, derrière l'Azeri Mamishzada Elvin (2500 pts) et devant le Cubain Veitia Soto Yosbany (2000 pts). Deux autres pugilistes algériens figurent dans le top 5, il s'agit de Benchebla Abdelhafid, 4e de sa catégorie (81 kg) avec un total de 1.500 pts et de Chadi Abdelkader, classé 5e dans la catégorie 64 kg avec 1200 unités. Pour sa part, Réda Benbaziz a occupé la 6e place de la catégorie (60 kg) avec 1650 pts au total, alors que ses compatriotes Khalil Litim (56 kg) et Grimes Mohamed (+91 kg) se sont classés, respectivement, 11e (800 pts) et 12e (630 pts). Dans la catégorie (46-49 kg), Toudjine Zoheir a occupé la 32e place (240 pts), alors qu'Ilyas Abbadi se positionne au 39e rang dans la catégorie (75 kg). Ce classement mondial a été légèrement dominé par Cuba qui occupe la première place dans trois catégories, alors que chez les dames (classement de décembre 2016), c'est le Kazakhstan qui a dominé le ranking (4 premières places sur 9 catégories). Le classement de l'AIBA prend en compte toutes les compétitions reconnues par l'instance internationale et organisées sur tous les continents.