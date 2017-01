ESS : Farid Melouli de retour

Le défenseur Farid Melouli du CS Constantine (Ligue 1 Mobilis) a réintégré les rangs de l’équipe des Aigles Noirs, en signant, dimanche, un contrat de deux ans avec l’ES Sétif, devenant ainsi la quatrième et dernière recrue hivernale du club sétifien. En marge de la cérémonie de signature, le président du club, Hacen Hamar, a déclaré avoir renouvelé sa confiance en ce joueur pour son expérience et sa bonne connaissance du club des Noir et Blanc, précisant que les nouveaux joueurs qui vont renforcer l’équipe ont été choisis en commun accord avec l’entraîneur Kheireddine Madoui. Melouli , en plus des trois récentes recrues, à savoir les deux arrières latéraux Sofiane Boutebba (ex-DRB Tadjenanent-ligue1) et Djamel Ibouzidane (ex-Noisy-le-Sec - CFA2 France) ainsi qu'Adel Bougeroua (ex-CR Belouizdad-Ligue1) permettra au club des Hauts plateaux de clore le mercato hivernal de cette saison, note-t-on. Le recrutement des ces joueurs a été effectué après la libération de plusieurs joueurs, notamment Issam Baouz, Amar Saâdoun, Fares Hachi, Sofiane Bouchar et Hamza Boulemdaïs, ajoute M. Hamar, qui a annoncé son prochain déplacement avec Abdelhakim Amokrane, en passe de signer avec un club de la première division du championnat portugais. Avec ces changements opérés au sein de l’équipe, l’effectif de l’ES Sétif compte désormais 3 gardiens de but, 9 défenseurs, 6 milieux de terrain et 3 attaquants, a fait savoir le même responsable, selon lequel les nouveaux intégrés vont donner "le plus" attendu surtout que l’ES Sétif table sur le championnat et la coupe d’Algérie.