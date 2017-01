RC Relizane : Mohamed Derrag et Hocine Harouche signent officiellement

Les joueurs Mohamed Derrag et Hocine Harouche ont rejoint officiellement les rangs du RC Relizane, club évoluant en ligue 1 professionnelle de football, a-t-on appris du président du club. Les deux nouvelles recrues ont signé, samedi soir, un contrat de 18 mois avec le RCR dans le cadre du mercato hivernal, a indiqué Mohamed Hamri. Hocine Harouche (30 ans) avait joué avec plusieurs clubs comme milieu offensif dont le RC Arbaâ, la JS Kabylie, le CR Belouizdad, le NA Hussein Dey et l'ES Sétif. Mohamed Derrag (32 ans), avant-centre, a évolué notamment au MO Béjaïa, à la JS Kabylie, au MC Alger et au CR Belouizdad. Le RCR, qui est en préparation pour la phase retour du championnat de première ligue professionnelle, se rendra le week-end prochain chez le NA Hussein Dey.

L’équipe relizanaise occupe la 15e place au classement à l'issue de la phase aller du championnat avec 13 points.