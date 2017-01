Dans la lucarne : Des problèmes techniques mais…

La CAN est désormais bien entamée, surtout lorsque le président du Gabon, fraîchement réélu, Ali Bongo, a d’une manière solennelle, ouvert cette 31e édition de la CAN qu’abrite son pays du 14 janvier au 5 février prochain, date de la finale. On ne peut pas dire que ce pays, qui vit de ses ressources naturelles, et notamment son pétrole, va rater sa CAN. On peut même dire qu’il œuvre de toutes ses forces a concrétisé son objectif, surtout que la CAF n’a pas hésité à la lui octroyer alors qu’il y’a, à peine 4 ans, ce pays l’avait déjà organisée conjointement avec la Guinée équatoriale. Il faut admettre que sur le plan infrastructurel, ce pays a déployé de grands efforts pour être au diapason des attentes de la famille africaine. De plus, il n’a pas bénéficié d’assez de temps pour être prêt au démarrage de cette CAN. Là, on ne peut pas dire que ce pays a failli à ses responsabilités. Bien au contraire, il y’a lieu de mettre en exergue les grands stades flambants neufs qui ont été le lieu de domiciliation des matches aussi bien celui qui a inauguré cette édition gabonaise, mais aussi les autres stades où programmés les matches de cette compétition. On a vu de très beaux stades qui nous ont fait oublier que nous sommes en Afrique. C’était presque idyllique dépassant l’adjectif qualifiant le beau et le grandiose. Il y’avait aussi des spectateurs. Ce qui confère à cette halte du Gabon un autre aspect encore plus attrayant. Car une telle compétition, sans public, aurait été des plus tristes, lugubres, même si sur le plan télévisuel, les grandes chaînes ont fait les bonnes affaires, parmi les plus « juteuses » qu’on puisse rêver. Il est vrai pour le cas de l’Algérie, une fois n’est pas coutume, il n’y avait pas beaucoup de supporters comme il a toujours été le cas par le passé. On en dénombre une quinzaine tout au plus. C’est très peu, mais avec leur zorna, tambours, derboukas et kerkabous, ils peuvent apporter leur soutien aux verts comme ils l’ont toujours fait. Toujours sur le plan de l’organisation, mais aussi, des conditions d’accueil comme les hôtels et autres restaurants. Les présents ont constaté quelques «manques» qu’il ne faut pas seulement mettre sur le dos du pays organisateur. Il ne peut pas tout faire tout seul, eu égard au fait qu’il n’a pas bénéficié d’une grande marge de manœuvre pour se préparer en conséquence. De plus, il ne s’agit pas d’un grand pays ayant les moyens d’équipements nécessaires, mais aussi l’infrastructure de base et surtout les moyens d’hébergement. Nombreux sont les supporters qui se sont plaints du manque d’hôtels et aussi de restaurants qui pourraient leur permettre de passer un très bon séjour et ce malgré le fait que parmi eux, il y’en a qui disposent de moyens financiers pouvant leur permettre de s’en sortir sans trop de «casse» comme l’on dit. Ceci dit, il y’a aussi des supporters d’autres pays qui ont affiché un certain mécontentement vis-à-vis de l’absence d’accueil constatés dans les villes gabonaises réservées à cet effet. Toutefois, il ne faudra pas trop accabler ce pays qui est en train de tout faire pour être à la hauteur des espérances de tous les Africains afin de montrer un bon visage du continent, celui des paradoxes, du multiculturalisme et surtout des senteurs de toutes sortes.

Il y’a lieu de s’étaler quelque peu sur le problème que les responsables de la CAF avaient dénommé «l’incident technique». En effet, si lors du match inaugural entre le Gabon, pays organisateur, et la Guinée-Bissau, tout s’est passé dans la ferveur la plus totale, ce n’est pas le cas du second match entre le Cameroun et le Burkina Faso. Là, les présents, mais aussi les téléspectateurs du monde entier sont restés ébahis devant l’incident technique des organisateurs qui, malgré leurs efforts, étaient incapables de le régler, puisque les joueurs Camerounais ont été contraints, malgré eux, à chanter l’hymne de leur pays. C’est vrai que la CAF, par le biais de ses structures, a publié un communiqué dans lequel elle présente ses «excuses suite à cet incident technique » indépendant de la volonté des uns et des autres. On espère qu’il sera le dernier. Il y va de la crédibilité de cette compétition et aussi de la structure qui gère le football africain. Ce n’est qu’un test, à priori, sans frais. Que tout soit au top dans les jours à venir. Car les débuts d’une compétition sont toujours difficiles, mais…

Hamid Gharbi