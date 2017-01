Mbolhi, il faudra compter avec lui

L'Algérie s'est contentée du nul, dimanche, face au Zimbabwe (2-2) lors du match d'ouverture du groupe B. Un résultat certes décevant, mais toujours est-il, bon à prendre lorsqu'on revoit la physionomie du match. En effet, les Verts doivent une fière chandelle à leur gardien, Rais Mbolhi, auteur d'un match époustouflant.

Pas franchement très attendu lors de cette CAN, Rais Mbolhi a surpris tout son monde en sortant un match exceptionnel rappelant, comme lors du Mondial -2014, qu'il faudra compter avec lui durant cette CAN.

Par deux fois, en effet, le gardien des Verts a sauvé ses cages de deux tous faits alors que le Zimbabwe menait déjà au score par deux buts à un. Il faut le dire, à 3-1, les choses se seraient corsées encore plus et il n'y a rien qui dit qu'on aurait pris ce petit point qui nous permet d'entrevoir la suite avec un moins de pression que si on avait perdu. Ce qui surprend le plus chez Rais Mbolhi c'est qu'il n'a quasiment pas joué cette dernière année.

Il a carrément passé une première moitié de saison blanc, mais lorsqu'il s'agit de répondre présent lors des grands événements, il ne tremble pas. Pourtant, il y avait même un débat au sujet de l'utilité ou non de le reconduire dans les buts. Remplaçant lors des deux matches de préparation face à la Mauritanie, Mbolhi était donné numéro 2 durant cette CAN derrière Asselah, mais il ne fut rien.

Rais Mbolhi a réalisé un match exceptionnel et mérite amplement le titre honorifique d'homme du match qui a été discerné à Riyad Mahrez, double buteur à l'occasion.

Amar Benrabah