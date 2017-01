CAN-2017, Après Algérie-Zimbabwe : Élever notre volume de jeu face aux Tunisiens

Cette rencontre inaugurale pour nos capés dans cette CAN a été assez laborieuse, notamment en première mi-temps. On n'a pas été fringant. On peut même dire amorphe, sans agressivité sur le porteur du ballon.

Un spécialiste avait même affirmé qu'il y avait dans cette équipe comme "un déficit d'efforts", c'est-à-dire qu'on n’a pas l'impression que nos capés mettaient tout ce qu'ils ont dans les tripes. Car, il y a lieu de relever qu'ils nous ont laissés sur notre faim, hormis l'action qui a permis aux Algériens d'ouvrir la marque par Mahrez, 12', on n'a pas réussi à emballer le match en raison de lenteurs manifestes dans leur jeu. Ce qui a favorisé le retour des Zimbabwens. Ces derniers n'eurent pas à souffrir, puisque quelques minutes pus tard, Mahachou, d'un tir anodin, trompera Mbolhi qui n'a rien fait pour arrêter cet essai. Cette égalisation nous a fait très mal, puisqu'on accusera le coup plus tard. Ils prennent, alors, un léger ascendant sur nous. Ce qui leur a permis d'avoir quelques temps forts. Et ce qui devait arriver arriva, lorsque Belkhiter, qui a subi le jeu adverse commettra une faute flagrante en pleine surface de réparation. Tessema, l'arbitre éthiopien, n'hésitera pas à accorder le penalty qui sera transformé par Mouchakawi. Il faut dire que les meilleures actions furent par la suite zimbabwéenne. On a pu dénombrer cinq tirs adverses contre aucun pratiquement côté algérien. Il faut dire que la première mi-temps des verts est à mettre aux oubliettes. On n'a pas été ni percutant, ni montré de grandes dispositions offensives qui pourraient nous permettre de revenir à la hauteur de nos vis à vis. Sur ce résultat de 2à1 en faveur du Zimbabwe que s'achèvera le premier Half. En seconde mi-temps, on avait vu une meilleure équipe algérienne diamétralement différente de la première. Il y' avait l'entrée de Meftah à la place de Belkhiter. Les algériens se montrent plus tranchants en tentant beaucoup d'actions. Ce qui leur avait permis de tirer à plusieurs reprises, mais il faut dire qu'il y' avait un grand gardien en face. Les verts sont revenus, le moins que l’on puisse dire, de loin avec de meilleures opportunités, mais aussi beaucoup de tentatives pour revenir dans le match. Il y’a lieu de mettre en exergue que le fait que le Zimbabwe était devant avait mis trop de pression sur nos capés. Ce qui fait qu’il y eu de l’excès de précipitation et surtout des erreurs d’appréciation qui ont été commises à peu près comme des débutants. Les centres de Brahimi n’ont pas aboutis en raison d’une envie encore plus excessive. Ce qui a fait qu’il n’a pu se maîtriser aux avant-postes. Il y a aussi Slimani, qui n’a pu se positionner comme il se doit. Il était toujours à un cheveu de l’action. Elle est soit loin ou au-dessus de lui. Il a tenté, mais il n’a pas pu trouver la faille comme il a l’habitude de le faire. Il y a lieu d’être par moments curieux de voir l’utilisation de Slimani qui était positionné sur les côtés. Cela ne lui avait pas donné plus de chance d’être à la bonne place pour scorer. Il convient de parler du penalty non-sifflé par Tessema lorsque le gardien zimbabwéen a buté intentionnellement contre Mahrez. Un penalty plus que flagrant. S’il avait été accordé, il nous aurait permis de revenir à la marque très tôt 66’). Il faut dire que c’était le tournant du match. Puis, au fur et à mesure que le temps passait, la pression devenait encore plus grande sur les Algériens. De plus, on a failli par le fait de trop garder le ballon, ce qui a facilité le travail pour les défenseurs adverses. De plus, ils étaient tous regroupés en défense en usant de «contres», offrant ainsi à trois reprises, aux poulains de Paluswa Celésto, l’occasion de «tuer» le match. Si Mbolhi n’était pas sans reproche sur le premier but zimbabwéen, il s’est très bien repris en seconde mi-temps en sauvant carrément notre sélection nationale en stoppant des essais «à bout portant». Sur la dernière tentative dangereuse adverse, la faute de Meftah avait failli donner le 3e but aux Zimbabwéens. Heureusement que Mbolhi était à la parade. Sur le contre, Mahrez part comme une flèche, il dribble un joueur et d’un puissant tir ne laissera rien au portier adverse. Une égalisation méritée pour les Verts.

On aurait même pu ajouter le but victorieux, mais l’efficacité et surtout le punch nous ont manqués aux avant-postes, puisqu’on a raté une très bonne brochette d’occasions d’inscrire le but victorieux. Le doublé de Mahrez a été très bénéfique pour notre sélection nationale. Cet avertissement sans frais doit nous pousser à se ressaisir contre la Tunisie ce jeudi, à partir de 17h, sur ce même terrain de Franceville. Là, il faudra sortir tout ce qu’on a dans les «tripes» et jouer à 100% de nos moyens. Car, les Tunisiens, physiquement, sont au point, mais on a les moyens pour les surprendre et battre à la régulière si on se montre adroits aux avant-postes.

H. G.

--------------////////////////

Déclarations...........

Adlene Guedioura, milieu de terrain Algérie : «Vu la physionomie du match, je pense que nous avons gagné un point. On en a perdu deux. Il nous reste deux matchs à disputer pour essayer d’arracher notre qualification. Il y’a beaucoup de choses qui n’ont pas marché, à l’instar des erreurs défensives qui nous ont mis en difficulté. Le Zimbabwe nous a surpris, ça restait un adversaire difficile à jouer.»

Hilal Soudani, attaquant Algérie : «Nous méritons de prendre les trois points, au vu de que nous avons produit en seconde période. Nous n’avons aucune excuse à faire.

Ce n’est que le début de la compétition, il reste deux matches dont six points à prendre, rien n’est encore joué.»