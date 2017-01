25e Fespaco : Le voyage de Keltoum en compétition

Le court métrage de fiction Le voyage de Keltoum dernière œuvre du cinéaste Anis Djâad prendra part à la compétition officielle du 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), prévu du 25 février au 4 mars, a-t-on appris auprès de l'équipe du film.

Sorti en 2016, Le voyage de Keltoum est la troisième œuvre du réalisateur après la sortie en 2014 de Passage à niveau, doublement primé au Festival du court métrage maghrébin à Oujda (Maroc), et en 2012 de Le hublot également primé lors des Journées cinématographiques d'Alger. L'œuvre aborde de manière atypique le retour aux sources des immigrés, à travers l'histoire de Keltoum qui se retrouve obligée, malgré de grandes difficultés financières, de réaliser les vœux de sa sœur mourante de retourner sur des lieux qu'elle considère comme sacrés. Cette promesse confronte Keltoum à sa propre misère sociale, à sa famille qui lui reproche sa modeste condition et à l'obligation de réaliser les dernières volontés de sa défunte sœur. Anis Djâad est l'auteur de plusieurs scénario dont Les assoiffés, H3O ou encore Au bout du tunnel. Il a été assistant réalisateur sur le tournage de França ya França de Djamel Beloued. Dans la catégorie long métrage, Le puits de Lotfi Bouchouchi et Les Tourmentes de Sid Ali Fettar seront en lice pour l' l'Etalon d'or du Yénnenga, avec 18 autres films représentant 14 pays africains. Les longs métrages Fadhma N'soumer de Belkacem Hadjaj (Etalon d'argent du Yénnenga), J'ai 50 ans de Djamel Azizi, 10949 femmes de Nassima Guessoum et Dernier recours de Mahi Bena avaient représenté l'Algérie au 24e Fespaco. (APS)