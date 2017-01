Le Coin du copiste : L’image pour illustrer l’écriture

La sélection du court-métrage de Le voyage de Keltoum, dans le cadre du 25e Fespaco, n’est pas une surprise au vu du parcours prolifique de son réalisateur Anis Djaâd. Ce dernier fait actuellement partie de la nouvelle génération de jeunes cinéastes algériens qui tentent l’aventure dans le 7e art, par le biais exclusivement du court-métrage dont il doit certainement maîtriser les techniques et la réalisation. Les films de quelques minutes sont considérés comme l’antichambre de la grande fiction qui demande pas seulement de gros moyens financiers et de l’ambition mais aussi beaucoup de souffle, de travail et d’encadrement des acteurs. Anis Djaâd a d’abord été un journaliste qui a passé près de quinze ans dans les rédactions, en se faisant respecter par toute la corporation, avant de se tourner vers le cinéma avec lequel il a gardé un lien fort depuis sa jeunesse quand il s’était mis à l’écriture scénaristique en tant qu’autodidacte plus par passion pour l’image et la mise en scène. Ses produits ont fait l’objet de plusieurs sélections dans des festivals européens, maghrébins et aujourd’hui africains. C’est que le jeune homme n’a pas le temps de chômer, et comme une véritable machine, il ne cesse de faire l’apprentissage de son métier en écrivant énormément : il a à son actif cinq scénarii de longs métrages et près de six pour les courts métrages qui attendent d’être produits et lui permettront de passer du statut d’apprenti à celui de cinéaste. La grosse tête ça ne lui connaît pas, car ce qu’il désire par-dessus tout c’est apprendre depuis qu’il a été engagé en 1997 comme stagiaire à la réalisation sur le film França ya frança, de Djamel Beloued. Depuis qu’il s’est frotté au cinéma, celui-ci ne le quitte plus même s’il fait de petites productions.

Le voyage de Keltoum est son troisième film, son nouveau-né produit en 2016, après le succès de Passage à niveau sorti en 2014 : « Cette œuvre aborde de manière atypique le retour aux sources des immigrés à travers l'histoire de Keltoum qui se retrouve obligée de réaliser les vœux de sa sœur mourante, souhaitant un retour sur des lieux qu'elle considère comme sacrés, malgré de grandes difficultés financières », lit-on sur un article récent résumant le film en compétition actuellement à Ouagadougou.

L. Graba