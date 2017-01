Colloque national sur Cheikh Abdelkader el-Khaldi le chantre de Mascara : Le Melhoun à l’honneur

La cité de l’Emir vit deux jours durant au rythme de la bonne parole et de la mélodie du Melhoun de Cheikh Abdelkader El Khaldi à la maison de la culture Abi-Ras-Ennaciri de Mascara et ce, à l’occasion de la tenue du colloque national à l’occasion du 53e anniversaire de la mort de cheikh Abdelkder El Khaldi sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika , sous l’égide du ministère de la Culture et sous la férule de l’association culturelle « Fenane ». Cette grande icône de la chanson bédouine, un maître incontesté dans cet art lyrique, natif de la wilaya de Mascara à Sidi Benmoussa, commune de Froha, le 20 avril 1886 d'une famille noble d’Ouled Sidi Belkhada. L’on a appris auprès de ceux qui s’intéressent à sa biographie qu’il il était un bon bilingue (arabe-français). Dans ses manuscrits, le copiste Mahmoudi Bachir d’El Bordj nous révèle qu’il a appris le Coran à Sidi Boussekrine considéré comme un centre de théologie épistolaire. Cheikh El Khaldi, ajoute note source, fréquenta le lycée de Mascara après avoir obtenu son examen de 6e. Son voyage au Maroc en 1925 lui a donné l'occasion de mieux s'imprégner de l'œuvre de plusieurs maîtres magrébins du Melhoun. Ainsi, il redécouvrira d'autres facettes de cet art et fut à ce titre l'un des maîtres incontestés de la parole et de l'interprétation, comptant parmi les indétrônables dont plusieurs œuvres sous l’occupation. Il est parti à Oujda (Maroc) chez son oncle et il a écrit un poème. Après son retour à Mascara, il eut plusieurs maîtres dont si Tahar Benmoulay (qui était aveugle) appelé "le maître des maîtres" qui toutefois ne lui permettait pas de composer de poèmes sans autorisation. Puis il y eut Mokadem Meziane de l'école de Mascara qui lui donna plus de liberté, et après l'examen de Melhoun qui sanctionna la fin de son apprentissage, l'autorisa à voler de ses propres ailes, nous dit-on. Cet homme a marqué l'histoire culturelle de Mascara et de l'Algérie et ses poèmes sont repris par un grand nombre de chanteurs contemporains. Mascara, qui célèbre aujourd’hui le 53e anniversaire de sa mort, voit là une opportunité de revisiter l’histoire et le parcours artistique de cet homme de lettres et de sensibiliser ses fans pour la déclamation de nombreux vers de ses poèmes et ce, à travers une célébration annuelle des travaux de feu Cheikh Abdelkader El Khaldi sur les terres de ses ancêtres, la région de Beni Chougrane. Ses chants, ses poèmes décrivent la vie, la douleur au quotidien, les jours heureux, les malheurs, l’amour, l’attachement, des thèmes de prédilection qui seront passés en revue au cours des ateliers et des travaux de recherche de ce colloque national.



Une réflexion sur l’art et la profession du poète et du chanteur



Ce parolier de grand talent chanté par des grands de la chanson comme Blaoui Houari, Ahmed Wahbi, Ahmed Saber, pour ne citer que ceux-ci, et aussi Khaled, notamment le célèbre tube "BAKHTA" et "EL MARSSAM" repris par beaucoup de chanteurs à l’étranger même. Ce chantre du Melhoun a écrit pour l’Emir Abdelkader, bâtisseur du premier Etat algérien moderne, mais aussi pour la guerre de Libération et l’indépendance. Il a laissé un trésor inestimable de manuscrits dont une grande partie a été égarée, car elle n’a pas été éditée et conservée dans les bibliothèques. Ce parolier, qui a écrit des chansons pour de nombreux artistes et chanteurs, après avoir touché à mille et un métiers, a trouvé plus qu'une terre d'accueil : des interprètes pour exprimer son univers tourmenté. Ce qui lui permet d’être célèbre. Il a écrit plus de 300 chansons et œuvres dont certaines ont été interprétées par de grands interprètes de la chanson oranaise. Ses textes étaient profonds et empreints d'une grande mélancolie, raconte Boudjellal, un musicien de la région « Ça donnait la beauté de ses textes. Non seulement c'était une poésie d'une grande beauté, mais il écrivait comme une mitraillette. Il fallait que sa mélancolie puisse sortir. Il était incapable de ne pas être poétique», ajoute-t-il, en estimant qu’il est le plus grand parolier de l’Ouest algérien. Il était très apprécié par les mélomanes. Un grand maître du mot, mort en 1964 à Oran, El Bahia, comme il se plaisait à appeler cette ville qui l'a vu grandir et prendre ses lettres de noblesse. Une personne aimante et aimée de tous les férus de la bonne parole et de la poésie, qui a laissé derrière elle un riche patrimoine de poèmes et de mélodies. Ce colloque tenu pour rendre hommage à cette grande personnalité est également un vibrant hommage des enfants de Mascara à leur maître, même s’il est à déplorer que le public a brillé par son absence, ce qui constitue le seul bémol de la tenue de ce colloque pour sa deuxième édition dans une région qui a vu naître sur son sol plus de 60 poètes et paroliers dans ce genre du Melhoun.

A. Ghomchi