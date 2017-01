Décès de l’ancien président Roman Herzog : M. Bensalah signe le registre de condoléances à l’ambassade d’Allemagne

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a signé hier, au siège de l’ambassade d’Allemagne à Alger, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre de condoléances suite au décès de l’ancien président de la République d’Allemagne après sa réunification, Roman Herzog. «Nous avons appris avec une grande affliction la nouvelle de la disparition de Roman Herzog, l’homme politique chevronné qui a occupé, avec une perspicacité singulière, le poste de président de la République d’Allemagne après sa réunification», a écrit M. Bensalah sur le registre. «Le défunt, personnalité politique marquante, était connu pour ses positions courageuses. Il s’est consacré au service de son pays et pour la prospérité de son peuple, à travers la consécration de l’État de droit et de justice», a-t-il ajouté. «En cette douloureuse circonstance, je tiens à présenter, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos sincères condoléances aux proches du défunt, ainsi qu’au gouvernement et peuple allemands». (APS)