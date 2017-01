Commentaire : stabilité

Deux semaines de l’année 2017 se sont écoulées. Beaucoup de réalisations ont eu lieu. Des usines ont ouvert leurs portes. Le pétrole amorce une croissance des cours. Les administrations fonctionnent normalement, les marchés sont approvisionnés… Pourtant, bien avant la promulgation de la loi de finances, l’opinion publique était préparée, depuis des mois déjà, par un déluge de déclarations, d’analyses et de chiffres émanant notamment de certains partis et annonçant une explosion sociale imminente en raison de l’augmentation des prix. Les Algériens qui redoutaient la nouvelle année ont pourtant constaté que le 1er janvier rien de tout cela n’est arrivé. Est-ce à dire que les hausses et restrictions, qui n’étaient pas cachées d’ailleurs par le gouvernement lors de l’élaboration du texte, avaient disparu ? Loin de là. Elles ont été appliquées dans les mesures annoncées, mais si elles n’ont pas eu d’effet spectaculaire, cela prouve que l’État a veillé à prévoir les mécanismes d’amortissement. Prenons, par exemple, la hausse des prix du carburant, qui n’a pas excédé les trois dinars, et les avantages accordés aux transporteurs qui ont annihilé les augmentations des tarifs des transports. D’autre part, les inquiétudes des populations du Sud à propos des factures d’électricité ont été prises en charge par le gouvernement. On peut évoquer aussi la hausse de 2% de la TVA qui n’a pas eu d’effets spectaculaires. La collaboration des citoyens, la mobilisation des services de l’État et le respect de la réglementation sont nécessaires pour régler tous les problèmes qui peuvent surgir. Les parties qui ont annoncé l’apocalypse ont mal lu la loi de finances et l’ont surtout mal interprétée. Le gouvernement n’a jamais dit que la situation n’était pas difficile. Il a plutôt appelé à prendre des mesures pour faire face à cette situation. Des pays comme la Russie, et même l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis, pour ne citer que ceux qui ont une production de pétrole bien plus importante que l’Algérie, ont adopté des mesures draconiennes pour équilibrer leurs budgets. Mieux, des pays du Golfe ont introduit pour la première fois la TVA pour réguler leur économie. Mais, là où les partis politiques, le mouvement associatif et même les personnalités nationales doivent appeler à un sursaut national pour faire face aux nouvelles difficultés, notamment les dangers sur nos frontières, une partie de cette composante, qui devait constituer l’élite du pays, a cherché à semer le doute. Pendant que la classe politique dans d’autres pays appelle à la mobilisation lors des grands événements qui interpellent la nation, chez nous, des partis et des personnalités se frottent les mains à l’arrivée d’une crise qui n’épargne personne pourtant. Au lieu de jouer leur rôle pour aider la population à mieux passer cette épreuve, ces parties se précipitent pour annoncer l’apocalypse, qui n’a pas eu lieu finalement. Cet échec ne devrait-il pas les pousser à de meilleurs sentiments ? Les Algériens, qui ont refusé de se lancer dans une aventure qui n’apporte rien de bon, ont continué à travailler, à sortir et à s’amuser. Pour gagner leur cœur et leur esprit, ces mêmes partis devraient plutôt avancer des programmes et des idées pour une sortie de la crise. Les élections sont pour bientôt. C’est dans ce domaine que la compétition doit se faire. Les Algériens qui ne sont pas dupes sauront choisir. Le pays a besoin, plus que jamais, de stabilité. Autant renforcer celle qui existe déjà. Voilà un autre terrain pour la compétition entre les partis.

Fouad Daoud