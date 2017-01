Grand angle : Quand bien même !

À la veille de la tenue de la conférence internationale visant à relancer le processus de paix au Moyen-orient, à l’arrêt depuis 2014, le ministre français des Affaires étrangères, qui préside cette réunion à laquelle ont pris part hier 70 pays et représentants de pays et d’organisations internationales, s’est dit convaincu que « seule la solution de deux États pourra, à terme, permettre à la région de se stabiliser». Une conviction que partagent, même si d’aucuns se refusent à le reconnaitre publiquement pour éviter de fâcher Tel-Aviv, tous les pays du monde. Il est vrai aussi qu’il ne peut en être autrement tant le refus de cette solution équivaut au déni d’un droit légitime du peuple palestinien et à une injustice criante à son égard. Pourtant le chef de la diplomatie française, à l’instar de nombreux autres dirigeants de cette planète, a vite fait d’ajouter cette précision qui donne à penser qu’au final cette conférence n’aura aucune conséquence .

« Il ne s’agit pas d’imposer la paix. (…) Nous savons bien que le conflit ne sera réglé que lorsque les parties auront décidé de s’engager sur le chemin courageux et exigeant de la réconciliation », a-t-il expliqué, soulignant qu' « Israéliens et Palestiniens doivent décider ensemble ce que sera leur destin commun». Ce souci de la précision est ainsi en contradiction avec la réalité que tout un chacun connait . À savoir que si le conflit perdure, et si les négociations de paix n’ont pas abouti à ce jour, la responsabilité en incombe exclusivement à la partie israélienne qui se refuse à reconnaitre aux Palestiniens leur droit —mentionné noir sur blanc— à leur propre État au même titre que n’importe quel peuple. Un spécialiste de la région estime que si cette conférence n’impactera pas sur le processus, et si l’on se limite à répéter

« encore et encore les mêmes choses », au final, elle ne sera « rien de plus qu'une mise en scène" de plus. Mais fallait-il pour autant la

rejeter ? Du côté des Palestiniens, on estime que toute initiative permettant de replacer la question palestinienne sur les devants de la scène diplomatique et médiatique est bonne à prendre. C’est par la répétition de ces gestes entrepris en faveur d’un règlement du conflit palestinien que la solution à deux États s’imposera de manière évidente et irréversible.

La réaction de Tel-Aviv qui dénonce une « imposture » témoigne de la justesse de la position de l’Autorité palestinienne. Une position grâce à laquelle elle ne cesse d’engranger des victoires diplomatiques. Pour preuve, faut-il rappeler qu’avant la tenue de cette conférence, Israël s’est vu infliger un autre camouflet le 23 décembre dernier lorsque le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté une résolution réclamant l’arrêt immédiat de la colonisation ? C’est dire que, lorsque 70 pays et représentants de pays et d’organisations internationales pays réaffirment que la solution à deux États est la seule possible, c’est déjà un acquis non négligeable qui renforce la lutte que mènent les Palestiniens pour la création de leur État avec El Qods pour capitale .

Nadia K