Conférence internationale de Paris sur la paix au Moyen-Orient : Seul un Etat palestinien

M. Ramtane Lamamra a indiqué que la communauté internationale se réunit à Paris pour insister sur la validité de la formule des deux États, palestinien et israélien.

«Aujourd’hui, la communauté internationale, même en l’absence des deux parties (Palestiniens et Israéliens), se réunit à Paris essentiellement pour dire, clamer, proclamer et insister sur la validité de la formule des deux États vivant pacifiquement côte-à-côte», a-t-il précisé dans une déclaration à l’APS, la télévision et la radio algériennes. Le ministre a rappelé que, concernant la question palestinienne, cela fait «près de 70 ans que la tragédie palestinienne se développe sous nos yeux, s’aggrave, s’approfondit et prend de nouvelles dimensions», ajoutant que cela fait exactement 25 ans de la Conférence de Madrid qui «était supposée déboucher sur une paix globale juste et durable, mais nous sommes loin du compte». Il a également rappelé que cela fait près d’une quarantaine d’années, depuis qu’en novembre 1988, l’État de Palestine a été proclamé à Alger, que l’Algérie «a été le premier pays au monde à le reconnaître», insistant sur l’engagement de l’Algérie «sans réserve» aux côtés de la «juste cause» du peuple palestinien. «Cela est une constante de la politique extérieure de l’Algérie», a-t-il fait remarquer. Le chef de la diplomatie algérienne a expliqué que le 15 novembre 1988, «c’était précisément la formule de deux États qui a été proclamée à Alger». «À Paris, la communauté internationale se réunit dans ce principe, et l’avantage de cette conférence, c’est de restaurer, réaffirmer la centralité de la question palestinienne dans l’agenda politique international», a-t-il soutenu, ajoutant qu’elle doit réaffirmer cette centralité par rapport au Moyen-Orient, alors que «d’autres crises sont venues s’imposer et imposer leur place à l’agenda». Cette conférence, a-t-il poursuivi, «c’est également pour réaffirmer, pour l’Onu, au moment où il y a un nouveau secrétaire général, en plus d’autres facteurs politiques, y compris la nouvelle administration américaine, qui sont venus s’ajouter à l’équation, que la question palestinienne doit être au centre des préoccupations de la communauté internationale».



Satisfaction des droits des Palestiniens l’entame d’une nouvelle ère



«Seule la satisfaction des droits du peuple palestinien dans son État indépendant peut ouvrir une nouvelle ère pour les peuples de la région du Moyen-Orient», a affirmé Ramtane Lamamra. «Dans ce Moyen-Orient plus que jamais parcouru par les ondes négatives de l’extrémisme et du terrorisme, seule la satisfaction des droits nationaux inaliénables du peuple palestinien dans son État indépendant, avec El-Qods-Est comme capitale, est de nature à ouvrir une nouvelle ère au bénéfice de tous les peuples de la région», a soutenu le chef de la diplomatie algérienne dans son intervention à la conférence internationale sur le Proche-Orient, qui veut relancer les négociations israélo-palestiniennes. Il a indiqué que l’Algérie, animée par les valeurs et principes consacrés par la Charte des Nations unies, «salue cette étape (conférence) atteinte par l’initiative française qui, à l’instar de toutes les actions visant à promouvoir la paix au Moyen-Orient, bénéficie de son soutien», soulignant que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui «a assuré le président François Hollande, dès juin 2015, de ce soutien, tout en continuant personnellement à l’accompagner de ses encouragements, se réjouit de la tenue de cette conférence et lui souhaite plein succès». Le ministre a expliqué que la présence à Paris de la communauté internationale (70 États et organisations) «se veut un témoignage d’attachement à l’œuvre de paix à travers la formule des deux États vivant côte-à-côte telle que consacrée par les parties elles-mêmes dans les acquis que leurs négociations ont permis de réaliser sur la voie d’un règlement juste, global et durable au conflit israélo-palestinien», rappelant que le cadre d’un tel règlement est «bien balisé» par les résolutions «pertinentes» des Nations unies, les principes de la Conférence de Madrid sur la paix, notamment l’échange de territoires contre la paix, la feuille de route et les accords conclus par les parties, ainsi que par les projections de l’initiative arabe de paix. «La volonté de la partie palestinienne d’assumer ses responsabilités à cet égard n’a jamais été prise en défaut», a-t-il fait remarquer, rendant par ailleurs un hommage «bien mérité» au secrétaire d’État américain John Kerry, présent à cette conférence, pour «son engagement remarquable dans cette œuvre de paix». Pour le chef de la diplomatie algérienne, la conférence, organisée en début de l’année 2017, s’annonce «porteuse de nombreux défis», afin de «revivifier et de stimuler l’action de la communauté internationale» vis-à-vis de la crise du Moyen-Orient qui «perdure comme source d’une injustice historique génératrice de drames, tensions et violences de toutes sortes dans une région sensible et complexe», estimant que ce recentrage d’une attention et d’efforts que d’autres situations conflictuelles «ont longtemps captés est assurément opportun et approprié». Il a affirmé que dans un paysage géopolitique «lourd de menaces», la résolution 2334, adoptée le 23 décembre dernier par le Conseil de sécurité des Nations unies, condamnant la poursuite de la colonisation des territoires palestiniens occupés, «est venue porteuse d’un potentiel de sortie de l’immobilisme à travers la disqualification de tous actes unilatéraux et faits accomplis illégaux». En conclusion, Lamamra a émis l’espoir de voir cette conférence constituer «un pas prometteur» dans le rétablissement du peuple palestinien dans ses droits «inaliénables».

-------------/////////////

Les relations algéro-tunisiennes sont « solides » et bâties sur la « confiance mutuelle »

M. Ramtane Lamamra a affirmé que les relations algéro-tunisiennes sont «solides» et bâties sur la «confiance mutuelle». «Nous avons fait le point sur les relations entre nos deux pays qui sont solides, bâties sur une confiance mutuelle et où nos intérêts et positions sont communs dans toutes les questions», a déclaré le ministre, à l’issue des entretiens qu’il a eus avec son homologue tunisien, Khemaies Jhinaoui, en marge de la conférence internationale sur la paix au Proche-Orient. «Nous avons également évoqué la visite récente du président tunisien Beji Caïd Essebsi en Algérie où il a convenu avec le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, d’un certain nombre d’actions qui seront menées par les deux pays», a-t-il précisé, ajoutant que sur le plan diplomatique, il est en train de coordonner, avec son homologue tunisien, leurs efforts dans le sens de la concrétisation des actions décidées par les Chefs d’État des deux pays. Pour sa part, le ministre tunisien a indiqué que sa rencontre «amicale» avec M. Lamamra leur a permis de faire le point sur les relations bilatérales qui sont «exceptionnelles», d’autant, a-t-il ajouté, que «nous avons ensemble d’importants rendez-vous dans les prochains mois». «Nous avons également évoqué la situation dans la région du Maghreb afin de coordonner nos actions dans le cadre de nos relations avec les pays voisins, notamment dans la recherche d’une solution pacifique en Libye, d’autres questions internationales et surtout comment, dans le cadre de la conférence de Paris, contribuer à faire avancer la solution à la question palestinienne».

------------/////////////////

Examen des conditions de relance des négociations israélo-palestiniennes

La communauté internationale, réunie à Paris à l’initiative française, a examiné hier toutes les conditions- favorables à la relance des négociations israélo-palestiniennes, bloquées depuis 2014.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a assuré dans son allocution d’ouverture des travaux de la conférence sur le Proche-Orient, qui se déroulent à huis clos, que les initiateurs de la conférence "n'ont pas d'autre but que la paix". Il a souligné que les participants, les représentants de 70 Etats et organisations, dont le ministre d’Etat ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, tenteront durant cette journée de "recréer les conditions d'une négociation" pour les deux parties en conflit et "tracer des pistes d'actions pour les semaines et mois à venir, afin de maintenir une dynamique". Le ministre français a indiqué qu’il n’y a "pas de temps à perdre", en raison de "l’urgence nécessité" de mobiliser la communauté internationale afin de remettre les deux parties autour d’une table de négociations, réitérant que la solution à deux Etats a été réaffirmée par la dernière résolution du Conseil de sécurité de l’Onu.

En effet, la résolution 2334 du Conseil de sécurité, adoptée le 23 décembre dernier, a exigé de nouveau d’Israël qu’il arrête "immédiatement et complètement" toutes ses activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris al-Qods-Est. Pour le chef de la diplomatie française, la mobilisation de la communauté internationale "a déjà produit des résultats importants", en remettant à l’ordre du jour international la question israélo-palestinienne. "Ce n’est pas donc le moment de s’arrêter, car l’urgence demeure", a-t-il dit. Trois groupes de travail au cours de ses travaux de la matinée, les participants examineront à la conférence, à laquelle finalement ni les Israéliens ni les Palestiniens ne participent, les rapports des trois groupes de travail chargés par la réunion ministérielle du 3 juin dernier à Paris de préparer le terrain afin de permettre la reprise des négociations "crédibles" en vue d’une solution à deux États.

Il s’agit du groupe de travail "Société civile", rassemblant une dizaine de pays et présidé par la Suède, qui a mené de nombreuses consultations en Israël et dans les territoires palestiniens auprès d’organisations issues des sociétés civiles des deux parties en conflit. Le travail de ce groupe devrait donner lieu, selon les organisateurs, à l’organisation d’un forum réunissant la société civile palestinienne et israélienne.

Le deuxième groupe s’est penché sur le dossier économique pour examiner et proposer à la conférence les incitations économiques que pourra apporter la communauté internationale aux deux parties en cas d’accord de paix. Depuis juin dernier, indique-t-on, ce groupe de travail, qui a eu des échanges avec les acteurs européens, régionaux et émergents, ainsi que des grands partenaires économiques comme la Chine, le Japon et les Etats-Unis, est parvenu à mettre en évidence le potentiel pour le développement économique qu’un accord de paix permettrait d’atteindre. Ce groupe de travail, qui a eu le soutien des institutions et forums internationaux, a identifié de nombreux projets publics et privés mis en difficulté par l’absence d’horizon politique. Le dernier groupe de travail, rassemblant une quinzaine de pays et présidé par l’Allemagne, a examiné, quant à lui, les possibilités de consolider les capacités étatiques palestiniennes.

Dans ce contexte, précisent les organisateurs, le Premier ministre palestinien a présenté, en octobre dernier, une "stratégie étatique palestinienne" présentant des actions "concrètes" à mener pour préparer les Palestiniens au plein exercice des droits et obligations d’un État souverain. Le 29 novembre dernier, a-t-on ajouté, ce groupe s’est réuni à Berlin pour discuter du soutien que pouvait apporter la communauté à la consolidation des institutions palestiniennes, dont "la solidité est cruciale pour la viabilité d’une solution à deux Etats".

L’Union européenne devra présenter aux participants sa propre contribution qui inclura notamment, indique-t-on, le partenariat spécial ½privilégié» présenté aux deux parties en 2013. Dans l’après-midi, le président français François Hollande prononcera un discours et une conférence de presse sera donnée par le ministre français des Affaires étrangères à l’issue des travaux, qui seront sanctionnés par la réaffirmation de l’engagement de la communauté internationale en faveur d'une solution négociée. (APS)