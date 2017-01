Le Nouveau code des douanes au Conseil de la nation : Lutter plus efficacement contre la fraude

Le projet du Code des Douanes, complétant et amendant la loi du 21 juillet 1979, amendée en 1998, a été présenté, hier, par le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, lors d’une séance plénière présidée par M. Abdelkader Bensalah, président de cette institution parlementaire.



Prenant la parole le ministre des Finances, M. Hadji Baba Ammi, a affirmé que «ce nouveau texte a pour objectif de moderniser l’administration douanière, de consolider ses compétences humaines et techniques, ainsi que d’assurer une meilleure transparence». En réponse aux interventions des sénateurs, le ministre a affirmé que ce texte va s'adapter aux mutations économiques (aux niveaux local et mondial) et à renforcer la protection de l'économie nationale. «En fait, le texte a pour objectif d’identifier les grands axes stratégiques du travail de la direction des Douanes et consacre aussi l'efficacité de la lutte contre la surfacturation, la contrebande et les fausses déclarations douanières», a-t-il dit, tout en indiquant que le nouveau texte va promouvoir les missions de l’administration douanière, et cela par sa transparence.

Il faut dire que ce texte s'articule autour de dix axes de réformes inscrites dans le cadre de la modernisation de l'administration douanière à la lumière des nouvelles mutations de l'environnement international et des orientations du nouveau modèle économique national, précise M. Baba Ammi. Il a pour objectif de promouvoir la mission économique et sécuritaire de la Douane en offrant aux opérateurs économiques, producteurs, importateurs ou exportateurs, un cadre d'exercice et de régulation des échanges qui garantit la pérennité, la transparence et l'équité. C'est dans cette perspective que les droits des usagers et partenaires de cette administration se voient renforcés. Les «régimes douaniers économiques», qui constituent un levier pour la promotion de l'investissement et les exportations hors hydrocarbures, seront redynamisés dans le cadre du nouveau texte.

Deux de ces régimes ainsi que leurs procédures sont pour la première fois définis : le «cabotage» et le «transbordement». En matière d’entrepôts de Douane, le texte précise quelles sont les marchandises pouvant séjourner en entrepôt, dont celles importées par les non-résidents, autorise l’étiquetage de marchandises dans les entrepôts et subordonne l’octroi de ce régime à un «besoin économique réel».

Pour ce qui est de l’admission temporaire (exonération des droits de Douanes et de la TVA pour des marchandises importées pour être réexportées), le code prévoit un délai de six mois pour accorder la main levée sur les cautions déposées au niveau des services des Douanes. D’autre part, il prévoit la refonte des mécanismes de contrôle à travers la mise en place de nouveaux instruments basés sur l’analyse des risques et l’optimisation des opérations de vérification et de contrôle, notamment en ce qui concerne le contrôle des voyageurs. Sur la base de l’exploitation des bases de données, il sera ainsi possible pour les services douaniers d’effectuer un contrôle sélectif des voyageurs qui seront, par ailleurs, obligés de déclarer les moyens de paiement libellés en monnaies étrangères. Pour le contrôle du transport maritime, le texte stipule l’instauration d’une traçabilité par l’obligation «d’identification des destinataires».

Concernant la destruction des marchandises, il consacre une base juridique à cette procédure, dont l’autorisation doit être délivrée par un juge, et énumère les cas de marchandises passibles de destruction. Il est attendu, d’autre part, une réorganisation des voies de recours en cas de litige portant sur l’espèce tarifaire, l’origine et la valeur en douane déclarées, par la saisine d’une commission nationale de recours «neutre et indépendante» dont «les décisions sont passibles de recours judiciaire».

Le contentieux douanier sera, à son tour, «réaménagé en profondeur» dans le sens d’une meilleure clarté dans la définition, la qualification et la répression des infractions douanières.

Pour ce qui est des responsables d’infractions douanières, le code rétablit la notion de «complice» par le biais d’un article qui stipule que «les complices, tels que définis par le code pénal, sont responsables des infractions douanières et sont passibles des mêmes sanctions que les auteurs de l’infraction». La réforme inclut aussi le renforcement du droit de communication par le droit d’accès conféré à l’administration douanière à toutes informations et documents qui intéressent son activité «sans qu’aucune objection ne puisse lui être opposée». De même, et réciproquement, cette obligation est mise à la charge de la direction générale des Douanes dans le domaine de l’échange d’informations avec les autres départements et organismes de l’État.

Figure parmi les articles celui élargissant l’intervention des services des Douanes aux autres personnes habilitées à déclarer en douane, outre les commissionnaires, et offre par ailleurs à l’administration douanière la possibilité de conclure des protocoles d’accord avec les acteurs de la logistique du commerce international en exercice en Algérie, et ce afin d’améliorer le contrôle douanier. Un autre article autorise la DGD à conclure des accords d’assistance mutuelle administrative avec les administrations douanières étrangères.

La consolidation des dispositions inhérentes à l’éthique et à la déontologie, par l’instauration d’obligations et des sanctions consacrant l’obligation de réserve et le secret professionnel, représente un autre axe de réforme prévu par le nouveau texte. Un article, dans ce cadre, qui stipule que les agents douaniers sont tenus de préserver le secret professionnel même après leur cessation de fonctions.

Sarah A. Benali Cherif

Nette amélioration de la lutte contre le transfert illicite de devises

«Il y a une nette amélioration en matière de lutte contre les importateurs fraudeurs et le transfert illicite de devises.» Tel est le constat fait par le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi.

Le ministre, qui s’est exprimé en marge d’une séance plénière du Conseil de la nation consacrée au débat sur le texte de loi sur les Douanes, a fait savoir que l’État lutte contre ce phénomène par le renforcement des moyens de l’administration des Douanes pour assurer un contrôle plus rigoureux des opérations d’importation. Le ministre a cependant précisé qu’en dépit de cette amélioration, il faudrait du temps pour venir à bout de ce phénomène qui épuise l’économie du pays.

Des mesures sont prises par son département ministériel en vue d’endiguer ce phénomène, a-t-il affirmé. Il s’agit notamment, selon le responsable, de la mise en place, en 2016, d’un groupe de travail chargé du suivi de la situation financière des importateurs au niveau de la Banque d’Algérie. «La Banque d’Algérie avait défini les moyens de contrôle de la surface financière des importateurs», a précisé M. Baba Ammi, tout en ajoutant que, désormais, l’importateur doit présenter un bilan, un compte des résultats et une déclaration des impôts.

Le ministre a aussi évoqué le renforcement des moyens des Douanes par la possibilité d’adhérer à des bases de données étrangères permettant de contrôler la valeur réelle des marchandises.

De même, le ministre explique que le contrôle du fichier des fraudeurs a été récemment renforcé par l’utilisation du NIF (numéro d’identification fiscale) et le NIN (numéro d’identification nationale) qui permettent de contrôler d’une manière précise l’importateur et la traçabilité. «Les nouvelles démarches adoptées reposent sur un ensemble de dispositions et mesures qui peuvent être ajoutées à la procédure de contrôle en vigueur, notamment au niveau des postes frontaliers, afin de renforcer le dispositif existant», a-t-il affirmé.

S. A. B. C.