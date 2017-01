Élections législatives : Un révélateur de la cohésion nationale

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a appelé, hier, tous les partenaires politiques à faire des échéances électorales prévues en 2017, une halte pour révéler «au monde entier la force de l'Algérie, sa stabilité, l'unité et la cohésion de son peuple». «J'appelle tous les partenaires politiques à saisir l'opportunité des échéances électorales prévues en 2017 pour en faire une halte, pour mobiliser tous les moyens et révéler au monde entier la force de l'Algérie, sa stabilité, l'unité et la cohésion de son peuple», a indiqué M. Bedoui, qui répondait aux préoccupations des membres de la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale, lors du débat de la loi sur le règlement budgétaire de 2014.

Il a précisé, à ce propos, que «conférer une dynamique à la vie politique est du ressort des partis politiques», estimant «impératif de transmettre au monde des messages forts lors des deux prochains rendez-vous électoraux (législatives et locales)». Des messages pour dire que «nous sommes forts et l'Algérie a assuré son avenir», a-t-il poursuivi.

D'autre part, M. Bedoui a cité certains projets de loi issus du dernier amendement constitutionnel, et que ses services s'attelaient, selon lui, à «élaborer, comme la loi sur les partis, la loi sur les associations et le code communal qui «comporteront une vision nouvelle en adéquation avec l'esprit de la Constitution amendée». Ces lois «seront bientôt soumises au Parlement», a-t-il dit, avant de faire remarquer qu'au ministère de l'Intérieur, «des instruction sont été données pour travailler et être en contact avec les électeurs que ce soit au plan central ou local». Il a relevé également que «la réalisation du développement, du progrès et de la prospérité reste tributaire de la sécurité et de la stabilité rétablies grâce à l'expérience et à la sagesse du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, partant des valeurs de réconciliation nationale que l'on se doit aujourd’hui d'inculquer aux générations montantes parmi les jeunes et les enfants». Il a appelé, dans le même contexte, à «sensibiliser le citoyen aux différentes menaces sécuritaires qui guettent l'Algérie au regard de la situation qui prévaut dans les pays voisins», affirmant que les institutions de l'État et les composantes de la société civile «barreront la route à tous ceux qui tentent de porter atteinte à la sécurité et la stabilité du pays».

S'exprimant sur la loi de Finances 2017, M. Bedoui a réitéré que «les programmes de développement au service du citoyen ne seront pas touchés conformément aux instructions fermes du Président de la République données au gouvernement et en application de la responsabilité sociale de l'État à l'égard du citoyen». Il a rappelé, enfin, que l'aspect principal de ce texte de loi résidait dans l'«attrait de capacités et de ressources nouvelles à travers les mesures incitatives qu'il renferme». (APS)