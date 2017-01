Généralisation de l’auto-évaluation des établissements universitaires : Relever le défi de la qualité

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, a donné hier à Alger le coup d’envoi de l’opération de généralisation de l’auto-évaluation des établissements universitaires.



Dans une allocution présentée en cette occasion, au niveau de l’université d’Alger 1 Benyoucef-Benkhedda, le ministre a souligné que cette opération était en fait une « impérieuse nécessité aux fins de relever le défi de la qualité, au double plans interne et externe » et ce, dans un contexte de mondialisation qui impose la mise en place d’un instrument devant assurer un fonctionnement de qualité optimale.

M. Tahar Hadjar et tout en précisant que cette démarche de généralisation de l’auto-évaluation des établissements universitaires intervient après les différentes étapes déjà franchies par l’enseignement supérieur, depuis la mise en place de cet instrument d’assurance qualité, fera remarquer, cependant, que l’opération d’auto-évaluation a été entamée depuis déjà de nombreuses années, au niveau de la faculté d’Alger. Cela dit, la démarche actuelle de généralisation de l’auto-évaluation devra permettre de « cerner les points forts et les faiblesses mais aussi les opportunités offertes que les difficultés rencontrées » par les établissements relevant du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de façon à permettre aux différentes parties d’élaborer, ensemble, un programme d’action, à même de traiter tout éventuel dysfonctionnement. Il est question également d’effectuer un saut qualitatif, en veillant à optimiser le niveau des établissements universitaires et à améliorer davantage, voire optimiser, le programme de formation assurée par l’université algérienne. Il est attendu, d’autre part, par cette démarche une meilleure insertion des jeunes, fraîchement diplômés, dans la vie professionnelle.

Evoquant le travail de la Commission d'Implémentation d'un système d'Assurance Qualité dans les établissements d'Enseignement Supérieur (CIAQES), le ministre a rappelé que cette dernière a entamé la mise en application de son programme d’action en commençant par la création de cellules d’assurance qualité au niveau des établissements d’enseignement supérieur. L’on apprendra également que les responsables de ces cellules ont bénéficié de sessions de formation en Management qualité. Cela dit et pour répondre aux besoins de l’encadrement des membres de l’agence chargée de l’évaluation et de la qualité des établissements de l’enseignement supérieur, il a été procédé à la formation d’experts au niveau de l’école nationale supérieure de management sise à Koléa. A préciser aussi, tous les membres de ces cellules d’assurance qualité disposent, tout un chacun à son niveau, d’un document de base pour effectuer l’auto-évaluation. Remarque importante à retenir, dans ce contexte, la CIAQES est chargée de promouvoir toute action d'amélioration de l'enseignement supérieur en Algérie et d'accompagner les établissements dans la mise en œuvre de leur démarche qualité.

Il convient de signaler, enfin, que la remise du rapport préliminaire de l’opération d’auto-évaluation dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique devrait être remise en juillet prochain, soit d’ici à six mois, comme relevé par le ministre.



Le ministre appelle les étudiants à la vigilance, l'Algérie étant « visée de toutes parts »



Lors de cette rencontre, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé les étudiants à la vigilance, l'Algérie étant « visée de toute part notamment à l'approche des échéances électorales », a-t-il souligné. M. Tahar Hadjar a affirmé qu'il y a des personnes qui tentent de manipuler les étudiants, en témoignent ces mouvements concomitants survenus dans différents campus universitaires. Le ministre a appelé ces derniers à la vigilance, en signalant que « l'Algérie traverse une situation ‘‘sensible’’ et qu’elle est visée de toute part ». « N'oubliez pas que nous sommes à l'approche d'échéances électorales et en de telles occasions, beaucoup agissent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur », fera remarquer le ministre. Poursuivant ses propos, M. Hadjar a soutenu que le mouvement des étudiants « n'est pas innocent » et que « la majorité de leurs revendications, même si elles semblent parfois logiques, ne sont pas saines pour autant », à l'instar des revendications des étudiants en pharmacie et en chirurgie-dentaire, a-t-il dit tout en insistant sur cet impératif de « vigilance ». Le ministre a souligné que ceux qui visent à déstabiliser l'Algérie, cherchent en fait « un quelconque prétexte pour semer le trouble ». Il a précisé que ces parties « manipulent les étudiants, croyant que ce qui est appelé le printemps arabe est toujours d'actualité. Malheureusement pour eux, le peuple algérien a tiré les enseignements de la tragédie que nous avons vécue », a-t-il affirmé précisant que « ces parties nourrissent beaucoup de haine pour l'Algérie ».

Le ministre a affirmé que la loi de finances qui est visée n'a pas touché l'aspect social, « les prix des produits de base étant restés les mêmes ».

Soraya Guemmouri