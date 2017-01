Résistance dans les Ziban au XIXe siècle : Pages inaltérables

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a appelé hier à Biskra les chercheurs et historiens à mettre en relief les « pages éternelles » de la mémoire nationale pour donner immunité, force et majesté au pays et consolider sa place dans le concert des nations.

Présidant la cérémonie d’ouverture du séminaire sur la « résistance nationale dans les Ziban au XIXe siècle », le ministre a estimé que la préservation de la mémoire « augmente notre force et immunité et consolide la place du pays dans le concert des nations. »

La tenue de pareilles rencontres historiques, inscrites dans le cadre du programme d’action du ministère des Moudjahidine et du gouvernement, a pour but de sauvegarder la mémoire et l’histoire nationales, a relevé M. Zitouni, estimant que le peuple algérien a donné à l’histoire de l’Humanité « une des plus radieuses pages du combat pour la liberté et la dignité. » « Depuis que l'occupant a foulé le sol algérien, la flamme de la résistance ne s'est pas éteinte et chaque fois qu’une révolte s’éteignait une nouvelle surgissait », a noté le ministre qui a relevé que la résistance, outre la forme militaire, a pris de multiples formes dont celles ayant porté sur la préservation de l’identité et la personnalité de la société algérienne.

Le colonialisme, a-t-il ajouté, est synonyme à la fois de misère, d’avilissement, d’ignorance, de confiscation des libertés, de sauvagerie, de tueries et de violation de la dignité humaine y compris celle des morts. Le ministre a rappelé à cet effet qu’en « outre-mer, certains musées conservent, à ce jour, les crânes et squelettes de chefs de la résistance que nous œuvrons à récupérer pour les enterrer sur le sol de leurs aïeux ». En marge du séminaire qui se tient à la grande salle des délibérations de la wilaya, le ministre a pris part en compagnie du wali à la cérémonie de signature d’accords entre le secteur des moudjahidine et les secteurs de la formation professionnelle, de la culture et de la jeunesse et des sports ainsi qu’à la remise d’un lot d’ouvrages à l’université Mohamed-Khider et la bibliothèque principale H’mad-Assami par le secteur des moudjahidine. Le ministre s’est auparavant recueilli à la mémoire des chouhada au cimetière des Martyrs avant de visiter le siège du secrétariat de wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine et d’inaugurer des plaques commémoratives dédiées aux premières actions militaires menées à Biskra, la nuit du 1er novembre 1954 à la gare et à l’ancien Hôtel de Ville. Le ministre qui effectue une visite de deux jours dans la wilaya se rendra également au mausolée du compagnon du Prophète Okba Ibn Nafi' et au musée du chahid de M’chounech et procédera à la baptisation de plusieurs établissements scolaires.

