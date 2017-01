Le DG de la CNAS : « Aucun changement ne sera opéré pour le congé de maternité »

«Il n’existe aucun projet de loi de révision du congé de maternité ni modification des articles juridiques le concernant» tels sont les propos tenus par le directeur général de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS).

M. Tidjani Hassan Haddam qui s’est entretenu avec la presse, a démenti en bloc les rumeurs concernant la prolongation du congé de maternité à six mois et les heures d’allaitement à deux heures par jour pendant deux ans au lieu d’une année, affirmé sans détours qu’aucune proposition n’est actuellement discutée pour prolonger la durée du congé de maternité.

Le DG de la CNAS, a fait savoir que la durée du congé de maternité en Algérie ne dépassera jamais 98 jours. «La CNAS ne paiera jamais plus que les trois mois accordés par la loi du travail», a assuré le responsable.

Il y a lieu de dire que la législation algérienne stipule dans son article 122, que la femme fonctionnaire bénéficie d’un congé de maternité de 98 jours, conformément à la législation en vigueur et de deux heures d’allaitement pendant les 6 premiers mois et une heure pendant les 6 derniers mois.

M. Haddam a également mis en avant le fait qu’il faut faire la différence entre la prolongation de la durée du congé de maternité et la prolongation de la durée de remboursement par la CNAS, en affirmant que dans les pays qui adoptent un long congé de maternité, les caisses d’assurances n’assurent pas toute cette période. Il a comparé cela au congé de paternité dont bénéficient les pères dans certains pays sans que ce congé ne soit couvert par les assurances. À propos de ce congé, l’interlocuteur a assuré que le ministère du Travail n’a jamais évoqué cette question.

Il est à rappeler que plusieurs spécialistes qui sont intervenus lors d’une journée d’études sur l’allaitement maternel, récemment à Alger, ont appelé à prolonger le congé de maternité à six mois et les heures d’allaitement à deux heures par jour pendant deux ans au lieu d’une année. Une proposition qui ne semble pas à l’ordre du jour et qui ne sera certainement pas accordée, selon le premier responsable de la CNAS, que si l’assurée accepte que la Caisse des assurances ne couvre pas la durée entière du congé.



Lutte contre la fraude en matière de médicaments



Néanmoins, force est de constater que plusieurs mesures efficaces ont été prises par la Caisse nationale des assurances sociales pour améliorer ses prestations, compenser son déficit et lutter contre plusieurs dépassements, dont les certificats médicaux de complaisance et ce, depuis octobre 2016.

De ce fait, tout assuré social est désormais dans l’obligation de se soumettre au contrôle médical ou administratif de la Caisse des assurances sociales des travailleurs après le dépôt d’un arrêt maladie dans l’enceinte où il travaille, une convention sera établie à l’intéressé 24 heures après son dépôt au niveau du centre de la CNAS.

Il faut dire que le remboursement des soins médicaux coûte des sommes considérables à la caisse, puisque celle-ci paie 80% de la facture de l’ordonnance, les 20% restants à la charge de l'assuré, sauf pour les personnes atteintes de maladie chronique et les titulaires de pension de retraite ou d'invalidité dont le revenu est égal ou inférieur au SNMG. Du 1er au 15e jour de l'arrêt de travail, le montant des indemnités journalières est égal à 50% du salaire pris pour base de cotisations, après déduction des cotisations et des impôts. A partir du 16e jour d'arrêt de travail, en cas de maladie de longue durée ou en cas d'hospitalisation, ce montant s'élève à 100% du salaire de référence.

L'indemnité journalière est due pour chaque jour d'arrêt de travail ouvrable ou non, elle ne peut pas être inférieure à 1/30e du salaire perçu antérieurement et pris en compte pour le calcul des cotisations. Les indemnités journalières sont versées pendant 300 jours maximum sur une période de deux ans. En ce qui concerne les affections de longue durée, les indemnités journalières seront versées pendant une durée maximale de trois ans.



60 millions d'ordonnances médicales déposées annuellement



Il est à signaler, dans ce cadre, que cette série de mesures de contrôle rigoureux a été prise du fait que cette instance de remboursement de frais médicaux fait face, depuis un certain temps, à une vague d’arrêts médicaux sans précédent.

Pour l'année 2015, pas moins de 861.268 arrêts de travail, soit un équivalent de 15,127 millions de jours d’arrêt de travail, ont été indemnisés, et ce pour un montant remboursé de plus de 18 milliards de dinars. Cette dépense est en «progression de 8% par rapport à celle de l'exercice de 2014», a-t-on appris auprès de cette caisse. M. Haddam a fait remarquer que la Caisse enregistre des cas d'abus qui demeurent, cependant "minimes et exceptionnels", notamment en matière de consommation des médicaments et l'utilisation abusive des arrêts de travail. Le DG de la CNAS a précisé que l'adaptation et le renforcement du contrôle vise à préserver l'équilibre financier de la Caisse et à garantir sa pérennité pour les générations futures, particulièrement en matière de prestations. Le remboursement des médicaments vient en tête des dépenses de la CNAS avec 170 milliards de dinars par an, a-t-il noté, relevant que la Caisse enregistre également 60 millions d'ordonnances médicales annuellement.

Sarah A. Benali Cherif