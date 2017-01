Le Coin du copiste : Des artistes oranais exposent à Alger

Une nouvelle galerie d’art, dont le but n’est pas seulement d’organiser des expositions de tableaux de peinture mais de promouvoir, à travers un patchwork d’objets hétéroclites, le patrimoine retravaillé avec la touche de jeunes artistes inconnus du grand public, vient s’inscrire, à Alger, dans le calendrier des rencontres culturelles. Situé sur les hauteurs d’El Biar, aux environs du centre culturel italien, cet espace convivial nommé « Couleurs et patrimoine », dont l’intérieur nous est dévoilé sur la page Facebook qu’anime l’équipe avec bien des photographies de tableaux exposés et les artistes qui posent devant l’objectif qui suscitent la réaction des internautes sur la toile —preuve qu’il y a des gens sensibles aux œuvres d’art dans tout le pays—, est ouvert à toute personne désireuse de montrer ses nouvelles créations en rapport avec l’esprit de nos traditions et la richesse et la diversité de notre patrimoine. La galerie accueille depuis samedi dernier trois artistes issus de la ville d’Oran, une exposition collective de peintures figuratives, mais pas seulement, intitulée

« Trésors de mon pays ». Les artistes-peintres ont voulu immortaliser par le biais de leurs créations picturales, comme celles montrant, avec des couleurs chaudes et à peine esquissées sur les éléments, des jeunes filles kabyles portant la robe traditionnelle et le foulard sur la tête, dans un décor qui rappelle le style d’Etienne Dinet, tant l’atmosphère et le trait arrivent à traduire le sentiment et l’impression de l’artiste. Les trois artistes en question, que sont Abdelhadi Talbi, Sid Ali Lebza et Laârbi Maradji, tentent de restituer, pour le premier, le patrimoine urbain et le costume traditionnel algérien. Pour Sid Ali Lebza, ce sont les aquarelles qui évoquent avec force détail les paysages des villes de Tlemcen, Oran et Alger ainsi que des villages de Kabylie, avec un pinceau qui humanise les détails de la vie quotidienne ou met en avant la splendeur des monuments architecturaux anciens propres à chaque région, tout en insistant sur les personnages qui portent des habits traditionnels typiques. « Si la tradition est dans le costume pour Abdelhadi Talbi, elle trouve sa meilleure incarnation dans des objets usagers, comme les ustensiles de cuisine, aujourd'hui délaissés », considère le plasticien Sid Ali Lebza. Dans ses peintures, l'artiste s'intéresse tout particulièrement à la reproduction d'objets de l'artisanat, encore présents dans tous les foyers algériens il n'y a pas si longtemps, dont des produits de dinanderie, de tissage traditionnel, ou encore de vannerie, aujourd'hui recalés au statut d'objets de décoration », peut-on lire dans un article de l’APS. L’un des artistes oranais montre tout son intérêt pour d’autres villes que sa région natale, en reproduisant des quartiers entiers de la capitale et la mosquée Ketchaoua et des vues de la ville des Ponts suspendus : « Dans l'imaginaire de Lâarbi Maradji l'authenticité et la tradition réside également dans les montures (cheval et dromadaire) et leurs ornements, déclinés dans des œuvres mettant en scène des cavaliers de la fantasia, des nomades du Nord-Sahara ou encore des méharis touareg. L'exposition "Trésors de mon pays" est visible jusqu'au 28 janvier à la galerie d'art "Couleurs et patrimoine », relève le journaliste.

L. Graba