Protection civile : Un rôle crucial

Dans le cadre du plan de développement et de la modernisation du secteur initié depuis quelques années par son directeur général, le colonel Mustapha El-Habiri, plus particulièrement dans le domaine de la prévention des risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les établissements classés, la Protection civile organise, depuis hier à Bouira, des journées d’étude sur le rôle des services de prévention dans le développement local et la promotion des investissements. «Ce rendez-vous s’inscrit en droite ligne avec les facilitations accordées par les pouvoir publics pour le développement et la promotion de l’investissement», a indiqué un communiqué de presse de la cellule de communication de la DGPC.

Devant s’étaler sur trois jours, ces rencontres, destinées au profit des chefs de service de la prévention des wilayas, ont comme objectifs d’«harmoniser» les procédures de délivrance des avis des services de la prévention de la Protection civile des wilayas, d’«accompagner» les investisseurs pour l’obtention «rapide» des avis technique des services de la prévention, et ce jusqu'à la concrétisation de leurs projets en «respectant» les normes de sécurités édictées par la réglementation en vigueur et d’élaborer des méthodes de suivis de l’application des mesures de prévention pour une meilleure pérennité des installations.

«Il est question également de décentraliser l’examen des études et des avis techniques concernant les projets d’investissement, d’engager une réflexion pour simplification des procédures de délivrance des avis de la Protection civile, et ce en prévision de l’adoption de la nouvelle loi, relative aux règles générales de prévention des risques d’incendie et de panique», souligne la Direction générale de la Protection civile.

Pour information, et conformément au décret N° 76/36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, sont considérés comme ERP tout établissement dans lequel des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non. Parmi ceux-ci, on retrouve donc des établissements très diversifiés tels que les salles de conférences, les écoles, les bibliothèques, discothèques...



Des règles à tenir en compte dans les ERP



Pour le classement des établissements, ces derniers accueillent des publics différents, comme c'est le cas entre une crèche et une discothèque. Les exigences de conception et d'exploitation ne sont donc pas les mêmes. « Les mesures de sécurité que ces établissements doivent observer dépendent de la nature de leur activité, de leurs dimensions, de leurs installations, du mode de construction des bâtiments et du nombre de personnes qui y sont admises», explique l’un des articles de ce décret qui précise que les mesures de sécurité sont édictées par des arrêtés portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Elles comprennent des dispositions générales communes et des dispositions particulières propres à chaque type d'établissement. La réglementation sera plus ou moins contraignante en fonction du type de bâtiment, de l'effectif du public ou de l'activité proposée. À titre d’exemple, lorsqu'un bâtiment est élevé, on lui demande une plus grande stabilité, et quand un bâtiment accueille un public en grand nombre, il faut prévoir plus de sorties. Aussi, les établissements classés les plus sensibles étant ceux destinés à l'hébergement de nuit.

Aussi, les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation et en catégories, selon le nombre maximal de personnes susceptibles d'être présentes simultanément. La catégorie d'un ERP est obtenue d'après l'effectif du public et du personnel. Ainsi, la 1re catégorie comprend 1.500 personnes, la 2e catégorie entre 700 et 1.500 personnes, la 3e catégorie entre 300 et 700 personnes et la dernière comprend moins de 300 personnes. Les principales règles à prendre en compte dans un établissement recevant du public portent sur l’implantation du bâtiment, un point qui intéresse les modalités de desserte de l'établissement par les engins de secours et son isolement par rapport aux tiers, les dispositions constructives, un aspect qui concerne des points tels que la résistance au feu des structures, les conditions de réalisation de la distribution intérieure ou l'isolement de locaux à risques particuliers (locaux de stockage, locaux techniques... ). Les aménagements, les dégagements tant du point de vue de leur nombre, de leur largeur ou de leur répartition, les installations techniques parmi lesquelles on retrouve les installations électriques et d'éclairage, de gaz, de chauffage et autres équipements de désenfumage ou encore les moyens de secours tels que les extincteurs, les équipements d'alarme et d'alerte sont parmi les autres règles à observer dans les ERP.

