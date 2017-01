Sétif : Grande satisfaction

Dans la wilaya de Sétif, les premières neiges, bien que rendues plus compactes encore par le verglas qui sévit depuis plusieurs jours déjà, ont fait enfin leur apparition, à la grande satisfaction des populations, notamment ces nombreux agriculteurs qui n’ont pas manqué de marquer ce cadeau du ciel par une joie intense, au lendemain de l’achèvement de la campagne labours semailles.

Des chutes de neige qui n’ont certes pas été sans se traduire par certains désagréments sur certains axes routiers de la zone montagneuse du nord de la wilaya qui font l’objet d’une action soutenue aidés en cela par des moyens humains et matériels déployés par les services de la direction des travaux publics, des APC, de la Protection civile, de la Sonelgaz, au moment où les services du groupement territorial de la Gendarmerie et de la Sûreté nationales mettaient en œuvre leur plan spécial neige et s’impliquaient déjà de plain-pied dans la réouverture des axes routiers fermés à la circulation et l’assistance aux populations.

Pour ce faire, une cellule de veille et de suivi composée, notamment des services de la Gendarmerie nationale, de la Sûreté nationale, des travaux publics, l’Algérienne des eaux, l’ONA, la DAS et le secteur du commerce, s’est réunie immédiatement sous la présidence du wali à l’effet de mettre en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires.

À ce titre, d’importants moyens humains et matériels ont été mobilisés à tous les niveaux, des engins de travaux publics et de privés, des chasse neige et d’importantes quantités de sel , les produits de première nécessité et le gaz butane.

