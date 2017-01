Dans la lucarne, Mondial-2026 : Hayatou préfère-t-il l’Algérie ?

Les années passent et se ressemblent dans le continent africain. Déjà pour l’organisation de la coupe d’Afrique des Nations, les organisateurs trouvent un mal fou pour s’acquitter de leur mission comme il se doit. Aujourd’hui, on veut détourner les regards pour lorgner le mondial-2026 qui n’est pas encore octroyé par l’instance mondiale, la FIFA. Les européens, généralement ne voient pas d’un bon œil que le Mondial soit organisé hors de leur continent, comme si leur existence en tant que nation est en danger ou peut-être mise en péril parce que leur «chouchou» est pris en charge par d’autres pays appartenant à d’autres continents. On avait vu ce leurs réactions lors de l’annonce des 2 mondiaux, dont la Russie (2018) et le Qatar (2022) sont les hôtes. On avait utilisé tous les moyens, égaux ou non, pour obliger d’une certaine façon la FIFA à changer leur domiciliation. Pourtant, les deux pays ont été désignés par les membres de cette l’instance mondiale qui gère le football de toute la planète. Et pour cela, ils avaient essayer de faire tomber de son piédestal, le président Blatter, pour le remplacer par Platini. Manque de pot, ils « tomberont », comme on dit, tous les deux en même temps ; un coup double que personne n’avait prédit. Néanmoins, cela ne les a pas empêchés de continuer leur lutte implacable —perdue d’avance— pour mettre K.O debout Russes et Qataris. Il faut dire que le nouveau locataire de la «maison de verre » mondiale, l’italo-suisse, Gianni Infantino, est, à priori, maître de ses décisions et surtout de la politique générale de la FIFA qu’il voudrait mettre en pratique, quels qu’en soient les obstacles. Il a d’abord réussi un véritable coup médiatique en mettant tous ses adversaires hors-course et en portant le nombre de pays participants à un mondial de 32 à 48, qui d’ailleurs figurait dans son programme de campagne. Aujourd’hui c’est fait, et en plus apprécié par les membres de la FIFA. Ceci dit, on cherche aujourd’hui le pays qui aura l’insigne honneur d’organiser ce mondial avec 48 pays. Ce ne sera pas de la tarte, mais… On sait que dans le cadre de la rotation par continent, l’Afrique l’avait organisé en 2010 par l’Afrique du sud. Ce fut, de l’avis de tous, une grande réussite sur tous les plans. L’Afrique, le moins que l’on puisse dire, en est sortie grandie. Aujourd’hui, on reparle de l’Afrique comme potentiel organisateur de ce mondial qui se présente comme faisant partie des

« 12 travaux d’Hercule ».

La CAF d’Issa Hayatou a avancé cinq pays capables de l’organiser dans de très bonnes conditions. Il s’agit de l’Algérie, du Maroc, de l’Egypte, du Nigeria et de l’Afrique du sud. Le président Issa Hayatou a même présenté notre pays, l’Algérie, comme possédant les meilleures chances pour l’organiser, d’ici 09 ans. Ce qui a attiré l’attention des spécialistes, qui suivent de très prés les compétitions africaines et internationales, c’est qu’ils ne comprennent pas pourquoi Issa Hayatou est en train de montrer clairement son allégeance à l’égard de notre pays alors qu’il nous avait tourné le dos lorsqu’il s’agissait de nous faciliter la tâche pour l’organisation de la CAN-2017. On ne peut pas oublier que le Gabon avait déjà, il y a à peine 4 ans, organisé le CAN-2012 conjointement avec la Guinée-équatoriale ; et que lorsque le Maroc s’était désisté en raison de l’épidémie d’Ebola, il avait aussitôt choisi, presque au pied levé, la Guinée-équatoriale.

Tout est clair ! C’est pour cela que les observateurs voient d’un mauvais œil cet intéressement subit d’Issa Hayatou à l’égard de notre pays. Il y a certainement anguille sous roche . Le moins que l’on puisse dire c’est que ce n’est nullement innocent.

Les jours à venir nous éclairerons certainement.



Hamid Gharbi