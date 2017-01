Escrime, Mondial-2017 de fleuret dames : La Française, Ysaora Thibus, remporte l’étape d’Alger

La Française, Ysaora Thibus, a remporté l'épreuve individuelle de la 3e étape de la Coupe du monde de fleuret féminin, en s'imposant face à la Sud-coréenne, Hyunhee Nam, sur le score de 15 touches à 10, en finale disputée samedi à la salle Harcha (Alger). Thibus (25 ans) a dominé les débats dans la finale face à Hyunhee Nam, après avoir éliminée en demi-finale l'Italienne Arianna Errigo (15-10). Les escrimeuses algériennes, Anissa Khelfaoui et Meriem Mebarki, ont été éliminées du tableau des 64 de l'épreuve individuelle, en s'inclinant respectivement face à l'Américaine Sylvie Binder (15-11) et l'Autrichienne Freya Cenker (15-5). Les autres Algériennes engagées dans la compétition à savoir Sonia Zeboudj, Yasmine Tentaz, Narimene El-Houari, Yasmine Menaouer, Leïla Ghazi, Nihel Guemmar et Yelli Sadoudi, ont toutes été éliminées dès la phase de qualification, disputée samedi matin, alors que Amira Rouibet a déclaré forfait pour blessure. La deuxième journée de compétition, prévue dimanche, sera consacrée à l'épreuve par équipes. Dans cette épreuve, la sélection nationale sera composée du quatuor Anissa Khelfaoui, Narimene El-Houari, Meriem Mebarki et Sonia Zeboudj. Outre l'Algérie, cette 3e étape de la 30e édition de la Coupe du monde de fleuret féminin enregistre la participation de l'Autriche, du Canada, de l'Espagne, de la France, de l'Allemagne, de la Grèce, du Hong Kong, de la Hongrie, de l'Italie, de l'Inde, du Japon, de la Corée du Sud, de la Pologne, de la Roumanie, de la Russie, de la Turquie, des Etats-Unis et de la Chine. À noter que l’étape d’Alger, la

3e de la coupe du monde-2017 après Cancun (Mexique) et Turin (Italie), est la seule inscrite au circuit d’Afrique de fleuret féminin.