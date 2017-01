CAN-2017, Algérie 2 - Zimbabwe 2 : Les Verts n’ont pas convaincu

L’En se devait de gagner cette première rencontre du groupe B, afin de prendre confiance, dans la perspective d’aborder les deux chocs à venir face a à la Tunisie, puis le Sénégal en toute sérénité. Elle s’est finalement contentée d’un match nul presque obtenu à l’arraché.

Les Verts n’ont pas convaincu. Absents en première mi-temps, malgré le but de Mahrez, ils ont heureusement su réagir lors de la seconde. Et on peut aussi remercier Mbolhi qui a sorti un grand match et qui nous a évité l’humiliation en stoppant de nombreuses nettes occasions d’une surprenante et bonne équipe du Zimbabwe. La CAF a cependant élu Mahrez meilleur joueur du match.

Le sélectionneur national, Jorges Leekens, a aligné l’équipe suivante : Mbolhi, Belkhiter (Meftah, 45’), Ghoulam, Bensebaïni, Mandi (Cap), Guedioura, Mahrez, Bentaleb, Slimani, Brahimi, Soudani (Ghezzal, 76’).

L’entame de la première période a été à l’avantage de l’équipe nationale, qui est parvenue à ouvrir la marque de fort belle manière, par le nouveau Ballon d’or africain, Ryad Mahrez. Ce dernier s’appuie sur un bon travail de Slimani qui attendait du soutien, pour mettre la balle au fond des filets adverses, sur un contrôle extérieur du pied, suivi d’une frappe enveloppée, avec un poteau rentrant gagnant (12’), Avant cette action, le Zimbabwe, à deux reprises, était tout près de marquer lui aussi, n’était le sauvetage une première fois de Mbolhi (8’), suivi d’une transversale sur sa cage juste après (9’). Mais les Verts n’ont pas tellement eu le temps de savourer leur avantage que les Zimbabwéens parviennent rapidement à remettre les pendules à l’heure, par l’entremise de Maachi, qui, libre de tout marquage devant une défense algérienne absente, place une balle imparable, qui trompe la vigilance du keeper algérien (17’). Le Zimbabwe impose par la suite son jeu. La défense algérienne paraît peu rassurante et le bloc défensif de l’ensemble de l’équipe tout à fait fébrile et prêt à prendre l’eau à tout moment. L’équipe adverse domine. Elle était tout près d’ajouter le second but, sur une belle frappe de Kamabial, stoppée par un arrêt exceptionnel du portier des Verts (22’). Ces derniers n’ont pas pris au sérieux cette alerte. Ils étaient comme du coup et manquant de puissance, ne sont à aucun moment parvenus à poser leur jeu. Ainsi, la domination zimbabwéenne a fini par payer. Encore une erreur défensive impardonnable de Belkhiter dans la surface de réparation, pas du tout couvert par un coéquipier, permet au Zimbabwe de bénéficier d’un penalty justement sifflé par l’arbitre éthiopien Tessema, transformé avec succès par Mouchekwi (28’). Un scénario inattendu, mais logique, au vu de la physionomie du match jusque-là. On s’attendait à une réaction des Fennecs, pour revenir au score, mais la déception était grande de voir notre sélection sans âme, manquant cruellement de percussion devant, de profondeur dans l’entre-jeu, avec un milieu de terrain totalement absent, sans créativité aucune et un travail défensif où tout le monde est concerné fébrile, pour une équipe qui aspire aller au bout de cette compétition. La première période se termine au désavantage de Brahimi et ses camarades, qui franchement ont présenté de sérieux signes d’inquiétude quant à leurs moyens de faire bonne figure dans cette CAN-2017.



Les Verts évitent la défaite de justesse



On s’attendait de les voir présenter un meilleur visage lors du second half, qui a vu le remplacement de Belkhiter par Meftah (45’). Après une première alerte zimbabwéenne, que Mboli annihile au prix d’un sauvetage miraculeux (53’), Brahimi et ses coéquipiers réagissent bien et vont presser l’équipe adverse dans son camp, avec une nette domination, ponctuée par de nombreuses occasions de but, par Bentaleb, dont la superbe reprise manque de justesse le cadre (55’), ou encore la tête de Bensebaïni sur la transversale (59’) et le centre de Ghoulam détourné sur le poteau par un défenseur adverse (73’), sans connaître la réussite. Notant que Mahrez a été privé par l’arbitre éthiopien d’un penalty évident suite à son fauchage par le keeper adverse (60’). L’EN poursuit ses efforts, mais elle a failli être assommée par un contre du Zimbabwe, que l’impérial Mbolhi parvient à dégager avec une grande vista (81’). Sur l’action suivante, Mahrez se joue des défenseurs du Zimbabwe et place une balle qui s’en va mourir dans les filets adverses, égalisant pour l’Algérie (82’). Tout le monde côté algérien pousse un grand ouf de soulagement. Les Fennecs auraient pu faire le break sur d’autres actions offensives des Brahimi, Slimani, Mahrez et autres, mais rien n’y fît. Ils se contentent d’un match nul décevant, même si leur bonne réaction en 2e période était notable. Dur dur sera la suite face à des équipes de plus gros calibre comme la Tunisie et le Sénégal, mais espérant un sursaut d’orgueil de notre onze national auquel on continuera à faire confiance, tant que ses chances de qualification demeurent intactes. Les Verts ont été en difficulté et manquaient de métier, mais au vu des individualités dont dispose la sélection, ils pourront rehausser leur niveau de jeu, lors des rencontres à venir. Il faut rester donc positif…

Mohamed-Amine Azzouz