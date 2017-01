Challenge National FAA (6e étape) : Kenza Dahmani et Mohamed Merbouhi s’imposent à Bouchaoui

Kenza Dahmani (NCBBA) et Mohamed Merbouhi (CREPSM), deux athlètes confirmés, ont réussi leur début de saison en remportant la 10e édition du « Cross d’Alger », 7e étape du Challenge National de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), couru samedi, au domaine Bouchaoui, près d’Alger. Les courses se sont bien déroulées grace à une très bonne organisation de la Ligue d’Alger d’athlétisme (LAA), malgré l’exigüité du site. Kenza Dahmani du NC Bordj Bou-Arreridj a bien débuté sa saison et a lancé un signal fort pour dire qu’il va falloir compter avec elle cette saison. Elle a devancé l’autre Bordjienne de l’OBBA, Rima Chenah (2e). Même cas de figure pour Mohamed Merbouhi, le sociétaire de l’EN militaire et champion d’Algérie en titre du cross-country. Revenant de blessure, ce dernier a couru très à l’aise samedi à Bouchaoui, et réussit à semer ses poursuivants à l’approche de la ligne d’arrivée, devançant son coéquipier, Nassim Drifel, (2e) et Fethi Meftah de Horizon Ouled Mimoun (w. de Tlemcen) qui complète le podium. Dans les autres courses du programme, la hiérarchie a été respectée dans l’ensemble, chez les U20 notamment, où la victoire en filles est revenue à l’excellente Wiam Kherroubi (NK Ain Defla) ; tandis que Salah Kraimia de l’Académie de Souk-Ahras s’est imposé en garçons. Ayant pris la 2e place à l’issue du cross «Ahmed-Klouche», à Chlef, le 7 janvier, Yamina Dahmani du club CSSM Ténès a réctifié le tir en remportant la course des cadettes à Alger. En s’illustrant dans la course des cadets, Abdelkader Baitiche du MRC Bordj Zemmoura (w. Bordj Bou-Arreridj) a été la révélation du jour.

Le cross d'Alger a été marqué par la participation de 456 athlètes, dont 111 dames, défendant les couleurs de 63 clubs, représentants 31 wilayas. Parallèlement au Challenge National, la Ligue algéroise (LAA) a organisé le championnat de wilaya de cross-country des jeunes (écoles, benjamins et minimes) qui a vu la participation de 872 coureurs de 49 clubs. La prochaine étape du Challenge National FAA sera disputée samedi 21 janvier, à l’occasion de la 33e édition du cross international «Cherdioui-Saïd».

Rendez-vous sur le parcours de la commune de Fréha, près de Tizi Ouzou.

Nabil Ziani