Coupe d'Algérie de basket-ball (messieurs) : Résultats complets des 1/16es de finale

Résultats complets des 1/16es de finale de la coupe d'Algérie de basket-ball (seniors messieurs), à l'issue des matchs disputés vendredi et samedi :

Vendredi :

OS Bordj Bou Arréridj - IRB Bordj Bou Arréridj (49-53)

AB Skikda - MC Saida (58-45)

JRB Chlef - PS El Eulma (39-73)

Samedi :

US Biskra - US Sétif Forfait de l'US Biskra

C Constantine - MT Sétif (86-64)

CS Gué de Constantine - Rouiba CB (69-91)

CRB Dar El-Beïda - TRA Draria (96-73).