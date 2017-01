CAN-2017 : Egalité parfaite pour commencer

Le Gabon et le Cameroun ont raté leurs débuts dans la CAN-2017 en se faisant rejoindre par la Guinée Bissau (1-1) et le Burkina Faso (1-1) lors du jour d'ouverture du tournoi gabonais, d'où une égalité parfaite dans le groupe A. Il fallait croire que le chiffre 1 était à l'honneur de cette première journée de matches, avec un but marqué et un but encaissé pour chaque équipe, si bien que le statu quo absolu prévaut à l'issue des deux premiers matches disputés à Libreville. La désillusion la plus grande fut surtout pour les hôtes gabonais, qui ont encaissé l'égalisation du méconnu Marinho Soares de la tête, dans le temps additionnel (90e+1). Les Bissau-Guinéens pouvaient exulter pour la première participation de leur histoire à une phase finale de CAN. Le capitaine des Panthères locales, Pierre-Emerick Aubameyang, un des meilleurs buteurs d'Europe avec Dortmund, avait pourtant répondu présent en ouvrant la marque d'un tacle reprenant un centre-tir de Bouanga (50e).

Le scénario fut un peu similaire lors du second match : le capitaine camerounais, Benjamin Moukandjo, attaquant qui évolue à Lorient, déflorait le score sur coup franc (35e), puis Issoufou Dayo lui répondait de la tête à l'issue d'un cafouillage (75e). La journée fut marquée par la participation du rappeur franco-sénégalais, Booba à la cérémonie d'ouverture, mais aussi par un petit couac : les hymnes du Cameroun et du Burkina Faso n'ont pas été diffusés, et les joueurs ont donc dû les chanter a cappella. "Un incident technique dû à une défaillance du système de sonorisation", selon la CAF, qui a présenté ses "excuses" dans un communiqué



Ambiance de carnaval à Bissau



"Allez les Djurtus". Des milliers de jeunes, vêtus de tee-shirts rouges, aux couleurs de la Guinée-Bissau, ont envahi samedi les rues de la capitale pour fêter le nul (1-1) contre le Gabon à la CAN-2017, lors du premier match de la sélection en phase finale de Coupe d'Afrique des nations. "Nous sommes très satisfaits pour deux raisons : la première est qu'il s'agit de la Guinée Bissau, notre pays, ensuite notre hymne et enfin notre drapeau qui a été hissé très haut. La Guinée-Bissau ira très loin. Dieu est avec nous", s'est réjoui Fernando Saldanha, ancien secrétaire d'État aux Sports. "Notre équipe a très bien joué pour une première participation à une CAN. Nous sommes très heureux, car nous avons pratiqué un bon football malgré le nul.

Cela signifie qu'à la prochaine sortie, la Guinée Bissau sera victorieuse", a déclaré Grégoire Badupa, arbitre et ancienne gloire du football national. Selon plusieurs analystes politiques, cette participation inédite des Djurtus à la CAN est "un bon coup de projecteur sur un pays dont l'image de marque est très mauvaise". Plus d'un million de Bissau-Guinéens ont suivi le match à la télévision. À Bissau, des écrans géants ont été installés dans le jardin de Ajuda, un quartier populaire de la capitale où plus de dix mille spectateurs ont suivi le match. Au coup de sifflet final, juste après l'égalisation improbable face au pays-hôte, des bandes de jeunes ont envahi les rues. Klaxons de voiture, concert de casseroles, chants et danses, la fête devrait se poursuivre jusqu'au petit matin.