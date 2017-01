Renouvellement des fédérations sportives : Strict respect de la réglementation

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould-Ali, a présidé, hier, l’ouverture d’une réunion regroupant les secrétaires généraux des fédérations sportives consacrée à la présentation de la note méthodologique portant sur le processus de renouvellement des instances sportives nationales.

À ses côtés, a pris place le président du COA, Mustapha Berraf. Le ministre, dans un discours franc, direct et clair, à l’adresse des secrétaires généraux des fédérations sportives, a tenu à faire part de l’importance accordée par la tutelle, qui a pour mission de veiller au respect des recommandations, orientations et directives inscrites au programme du Président de la République, en termes de développement et soutien apportés par l’État au sport et aux sportifs. Il a expliqué l’importance de l’opération renouvellement des instances sportives nationales toutes fédérations confondues, avec la fin du mandat olympique 2013-2016. «C’est une opération très sérieuse et qui nécessite la mobilisation de tous. Je vous demande de veiller, en tant que SG des fédérations sportives, au strict respect de la réglementation en vigueur, lors des AG, dans le cadre du renouvellement des fédérations sportives. Personne n’a le droit d’exercer sur vous une quelconque pression ou chantage. Vous aurez une lourde responsabilité à assumer dans cette opération, qui ne doit souffrir aucune ambiguïté ou irrégularité. Je reste à votre écoute à tout moment, et je vous interpelle pour vous dire que s’il y a un souci qui se présente venant de quiconque, la porte du MJS vous est ouverte, et il faut le porter à la connaissance des responsables concernés au niveau du ministère», dit M. Ould Ali, qui a insisté sur le respect de la méthodologie qui figure sur les textes de loi régissant le sport national, en tout point de vue, notamment concernant les délais et échéances impartis, les passations de consignes, le contrôle, l’établissement de la liste de l’AG qui doit être conforme à la réglementation, ainsi que le processus électoral qui ne doit comprendre aucune faille. Le premier responsable du MJS a aussi fait part de l’importance de cette période dite de transition où chacun à son niveau devra bien veiller à accomplir sa mission convenablement et à assurer la continuité et de procéder à l’opération renouvellement fixée du 15 janvier au 28 février, dans le seul intérêt du sport national et de l’Algérie par conséquent.

M. le ministre s’est montré intransigeant par rapport à la question, en affirmant : «Je ne tolérerai aucune infraction, parti pris ou un quelconque écart dans cette opération. On a établi une feuille de route, ouverte à tout enrichissement et que tout un chacun est tenu de respecter. On est tous là au service de notre jeunesse et du mouvement sportif national.

On doit tout donner pour aider nos jeunes à s’épanouir et pour que nos meilleurs sportifs puissent se distinguer sur le plan international afin de représenter de la meilleure des manières l’Algérie.» Le ministre a fait savoir que dorénavant, les meilleurs athlètes doivent obligatoirement être convoqués en équipe nationale, parce que de nombreux sportifs d’élite lui ont fait part des nombreux problèmes et ennuis qu’ils rencontrent sur le terrain, pour diverses raisons.



Faire émerger les compétences



Il souligne, avec insistance, qu’il a une mission noble à assumer, et qu’il ne reculera devant rien pour honorer la confiance placée en lui par le Président de la République, à travers sa nomination au poste de ministre de la Jeunesse et des Sports. «À la fin de ma mission, j’aurai des compte à rendre à ceux qui m’ont fait confiance. C’est pourquoi je veillerai au grain pour apporter ma pierre à l’édifice comme attendu de moi. Je ne remercierai jamais assez Monsieur le Président de la République et Monsieur le chef du gouvernement pour cette confiance placée en ma personne.

Je suis là pour servir mon pays. C’est ma seule et principale préoccupation en tant que ministre. Je suis là pour travailler avec tout le monde, ma porte est ouverte. Toute bonne idée ou initiative dans l’intérêt générale est la bienvenue. Ensemble, dans la sérénité, la confiance, la sincérité et l’entraide, on ne pourra faire que de bonnes choses et du bien au sport national. C’est pourquoi je compte sur votre sens élevé de la responsabilité en tant que secrétaires généraux des fédérations sportives, pour mener à bien cette tâche. Il faut que les assemblés générales des différentes fédérations fassent élire et émerger les meilleures compétences, loin de toute magouille ou velléité à résonnance partisane pour des intérêts personnels. On doit mettre en place des instances fédérales loyales et à la hauteur des importantes échéances sportives nationales et internationales qui nous attendent de 2017 à au moins 2022, avec notamment les JO-2020 et 2022, et les JM-2021», dit-il. Il a indiqué aussi que les SG sont la jonction entre le MJS et les fédérations, et que, par conséquent, chacun d’entre eux doit être spécialiste en la matière dans la discipline qu’il représente à travers sa fédération, parce que le suivi des athlètes algériens qui s’illustrent et qui sont dans le haut niveau particulièrement doit être au top. «Il faut mettre ceux qui ont des compétences reconnues dans la discipline concernée. Toutes les mesures nécessaires sont tenues d’être bien mise au point dans l’opération de renouvellement des fédérations sportives. Il faut assurer le succès et la réussite de chaque évènement sportif organisé par notre pays.

Plus de 500 milliards de dinars et 12.000 projets sont portés sur le programme du Président de la République dans le domaine du sport. C’est énorme et tout cela doit bénéficier à notre jeunesse et aux sportifs algériens. On est là pour les protéger. Il faut donner le meilleur de soi pour récolter des résultats probants. On n’a pas le droit à l’erreur, mon message est clair.» Le ministre à tenu à remercier tous les SG pour le travail accompli, et a souhaité plein succès à l’EN de football, lors de la CAN-2017 qui se déroule en ce moment au Gabon.

Mohamed-Amine Azzouz