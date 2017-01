Basket-ball (3x3) : La Chine hôte de la coupe du Monde U18

La coupe du Monde de basket-ball 3x3 des moins de 18 ans (U18), se déroulera du 28 juin au 2 juillet à Chengdu (Chine), avec la participation de 12 équipes masculines et 12 autres féminines, a annoncé la Fédération internationale de la discipline (FIBA).

"La Chine a été une pionnière dans le développement du 3x3, et l’hôte des Championnats du Monde FIBA 3x3 en 2016 à Guangzhou. Cette année, c'est une autre ville chinoise, Chengdu, qui accueillera la coupe du Monde FIBA 3x3 des U18", indique la FIBA sur son site officiel. L'instance internationale a également indiqué qu'une autre ville chinoise, Shenzhen, accueillera la Coupe d'Asie de basket-ball 3x3 qui se tiendra du 24 au 26 novembre 2017. "Toutes les Fédérations nationales asiatiques éligibles sont autorisées à enregistrer leurs équipes nationales, jusqu'à la date limite du 30 Janvier. Plusieurs événements de qualification seront organisés si plus de 12 équipes ont inscrites dans la même catégorie", ajoute la FIBA.