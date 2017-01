Basket-ball - NBA : Les New York Knicks stoppent l'hémorragie

Les New York Knicks, en proie au doute après avoir perdu neuf de leurs dix précédentes rencontres, ont offert à leur public un rare motif de satisfaction en battant les Chicago Bulls (104 à 89). Les Knicks, battus la veille à Philadelphie (97-96), jouaient gros au Madison Square Garden alors qu'ils vivaient une semaine très mouvementée.

Carmelo Anthony (23 points) et Derrick Rose (17 pts), trois jours après avoir manqué un match sans autorisation et écopé d'une amende salée de 200.000 dollars, ont permis à leur équipe de prendre le dessus sur un adversaire direct pour les play-offs. Les Knicks ont distancé les Bulls, privés de leur meilleur marqueur, Jimmy Butler, laissé au repos, dans le courant du 3e quart-temps. Face à leur ancienne équipe qu'ils ont quitté l'été dernier, Rose et le pivot franco-américain, Joakim Noah, avec ses 12 points et 15 rebonds pour son cinquième "double double" de la saison, ont livré l'une de leurs meilleures prestations de la saison. "On a réussi un match plein pendant 48 minutes, c'est ce qu'on n'arrive pas beaucoup à faire cette saison. Il y a encore du travail devant nous mais ce genre de victoire nous montre ce dont on est capable", s'est réjoui Carmelo Anthony. Avec cette 18e victoire, pour 22 défaites, les Knicks sont toujours 11e de la conférence Est, mais ils sont revenus sur les talons de leurs adversaires du jour qui ont, eux, rétrogradé à la 9e place (19 v-21 d).