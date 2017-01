San Antonio écrase les Lakers (134-94)

San Antonio a oublié sa surprenante défaite de mardi contre Milwaukee (109-107) en dominant Los Angeles Lakers (134 à 94) pour réaliser sa plus large victoire de la saison. Les Spurs ont assommé les Lakers dès le premier quart-temps et comptaient déjà 18 points d'avance à la pause (72-54) sous l'impulsion de Kawhi Leonard. Leonard a inscrit un total de 31 points en seulement 26 minutes de jeu et a pu suivre l'intégralité du 4e quart-temps du banc des remplaçants, comme les autres titulaires. Pau Gasol a ajouté 22 points et capté neuf rebonds, alors que Tony Parker et LaMarcus Aldridge ont inscrit chacun 13 points. La franchise texane a signé sa 31e victoire, pour huit défaites, et conforté sa 2e place au classement de la conférence Ouest. Les Lakers ont eux concédé leur deuxième défaite de suite, la 28e de la saison, pour seulement quinze victoires. Ils sont

12e de la conférence Ouest et s'éloignent petit à petit des play-offs.