Alexander Isak : Plus jeune buteur de l'histoire de la Suède

L'attaquant prodige Alexander Isak a battu jeudi le très vieux record du plus jeune buteur de l'équipe de Suède, en marquant contre la Slovaquie lors d'un match amical aux Emirats arabes unis. Isak, âgé de 17 ans et 113 jours, a ouvert son compteur international lors de sa deuxième sélection, à la 19e minute. Il fait ainsi mieux qu'un certain Erik Dahlström en 1912, qui d'après le Comité olympique suédois avait marqué, à 18 ans et un jour, contre la Finlande. Dimanche, en entrant à l'heure de jeu contre la Côte d'Ivoire, Isak était devenu le plus jeune international suédois depuis 1911. Né en banlieue de Stockholm de parents érythréens, il a rejoint lors de la saison 2016 l'équipe première de son club formateur, l'AIK, marquant 10 buts en 24 matches. À titre de comparaison, Zlatan Ibrahimovic avait fêté sa première sélection à 19 ans, en janvier 2001, et marqué pour la première fois quelques jours après ses 20 ans.

L'aisance technique, la rapidité d'exécution et la souplesse de ce joueur longiligne ont attiré les observateurs des plus grands clubs européens. L'AIK avait affirmé que 90 d'entre eux s'étaient déplacés pour une rencontre contre Göoeteborg en octobre, où il n'avait pas marqué.