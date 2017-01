Mondial à 48 : Le sélectionneur du Portugal s'attend à plus de compétitivité

L'élargissement de la Coupe du monde à 48 équipes à partir de 2026 devrait déboucher sur un tournoi "plus compétitif" en raison d'un plus grand nombre de matchs couperet, a estimé jeudi le sélectionneur du Portugal Fernando Santos. "Il faut éviter d'être trop dramatique. Si cet élargissement impliquait une augmentation du nombre de matchs les choses seraient plus compliquées, mais comme ce n'est pas le cas, j'y suis clairement favorable", a déclaré l'entraîneur portugais de 62 ans. "Cela peut même apporter plus de compétitivité car les poules passent de quatre à trois équipes et on entrera plus vite dans les matchs couperet", a-t-il précisé lors d'une rencontre avec la presse étrangère au siège de la Fédération portugaise de football. La Fifa, plus haute instance du football mondial, a adopté mardi le passage de 32 à 48 équipes dès la Coupe du monde 2026 avec une première phase de 16 groupes de 3 équipes, dont les deux premières se qualifient pour les 16e de finale. "Certains pourront toujours dire qu'un élargissement n'apporte pas plus de qualité, mais le fait est que ces compétitions, surtout la Coupe du monde, sont souvent marquées par l'absence de bonnes équipes", a ajouté Fernando Santos, vainqueur avec l'équipe du Portugal de l'Euro-2016, premier tournoi européen passé de 16 à 24 équipes. En donnant à de petites nations du football plus de chances de se qualifier pour les grands tournois, "les gouvernements et les fédérations investissent davantage et cela n'amène que des bonnes choses au football", a encore souligné Santos, qui a également disputé l'Euro-2012 et le Mondial-2014 avec la Grèce.