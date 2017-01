Handisport- Goal-ball (Classement mondial-2016) : Les sélections algériennes au Top 30

Les sélections nationales algériennes de goal-ball (hommes et dames) ont terminé l'année 2016 dans le Top 30 du classement mondial de la Fédération internationale des sports visuels (IBSA), rapporte le site de l'instance mondiale.

L'équipe des garçons, habituée à des places meilleures, a achevé l'année à la 13e position avec un total de 261.785 pts et reste le leader africain de la discipline, le goal-ball. Le classement des Verts s'explique surtout par leur faible prestation aux derniers jeux Paralympiques de Rio (derniers au classement). L'Egypte, finaliste lors du dernier championnat d'Afrique d'Alger, pointe à la 20e place mondiale, avec un total de 198.220 pts, devant le Maroc (29e), la Tunisie (49e), le Rwanda (56e) et le Ghana (57è). Chez les messieurs, 76 sélections sont classées au tableau de fin 2016 de l'IBSA. En dames, l'équipe algérienne, nouvellement créée en juin 2016, a clôturé l'année 2016 à une 23e position avec 85.406 points. Là aussi, la dernière position aux Paralympiques-2016 de Rio, qui avaient enregistré la première participation algérienne féminine, explique ce classement. Les championnes d'Afrique en titre ont été devancées par l'Egypte (finaliste du dernier rendez-vous africain) qui s'est classée à la 20e place

(93.012 pts), mais ont terminé devant, respectivement, le Maroc (28e) et la Tunisie (38e). Dans le haut du tableau, les dix meilleures équipes masculines se sont maintenues, à savoir le Brésil, la Lituanie, la Chine, la Turquie, les Etats-Unis, l'Ukraine, la Suède, la Finlande, l'Iran et la Slovénie. Par contre, un léger changement a affecté le Top 10 féminin. Les équipes sont essentiellement les mêmes, excepté la Thaïlande qui a glissé de la 10e à la 21e position. Le Brésil, la Chine et la Turquie dominent le haut du classement. En plus de son ranking officiel, l'IBSA ajoutera d'autres classements, sur proposition des pays. Les classements ne seront basés que sur les tournois majeurs et régionaux. Un classement pour les équipes masculines et féminines par région sera élaboré.