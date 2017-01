Regard : Footballeur un rêve de gamin

Tous les chemins mènent au… foot. Eh oui! Le foot encore et toujours. Il hante les esprits, fait chavirer les cœurs des adultes et des bambins. On renonce à tout, au facebook et même à la bouffe, mais sans doute pas à ces bouffées d’oxygène dont on ne peut se passer. On ne veut, ou plutôt pense plus à être médecin, avocat ou pilote qui fait le tour du monde, à bord de son aéronef qui vole, si haut, traversant les nuages et à travers ses hublots qui nous permettent de voir la vie en miniature et les habitations, sous forme de boîtes d’allumettes ; cette image, gardée encore, à ce jour, dans notre mémoire, même si prendre l’avion n’est plus ce luxe réservé à une certaine catégorie, comme ce fut le cas, il y a quelques années. Les temps ont changé, les besoins et les penchants, aussi. L’ère de ces métiers respectés, voire même vénérés, est bel et bien révolue. Toutes ces professions qui donnaient certainement un plus à toute la famille, dans le quartier, n’ont plus la cote devant la fameuse balle ronde, devenue, par excellence, beaucoup plus qu’une activité ou discipline sportive qui attirent des milliers de personnes dans le monde. Le foot se transforme carrément en phénomène social. On ressent, on vit le match, dans ses moindres détails, seconde par seconde. Si vous demandez à un gamin quelle profession il choisirait, une fois adulte, sans réfléchir, sans hésiter, il vous répondra que son rêve, le premier, l’unique, est de ressembler à « Zizou »,

« Ronaldo » ou « Mahrez ». Dans les cités, tous les espaces communs se reconvertissent en terrains de foot. C’est un fait, les enfants affichent clairement leur passion, transformée en obsession. Dans les quartiers, on s’organise, comme on peut, on programme des matchs, on excelle dans l’art et la manière de dispatcher les rôles des uns et des autres et on oublie tout le reste. Le football est loin d’être un simple passe-temps pour ces gamins qui ne sont pas disposés, pour rien au monde, à renoncer à leur péché mignon. Les engueulades des parents, les punitions, parfois, ne diminuent, en rien, l’obstination de ces derniers, à réaliser leur rêve et devenir, un jour, une star de foot.

Samia D.