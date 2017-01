Bechar : Un jeune homme poignardé

C’est en fin de semaine que la nouvelle s’est vite répandue, dans le quartier populaire de Béchar-Djedid, lorsque, à la suite d’une rixe qui a très vite tourné au drame, un jeune homme répondant aux initiales de S. H., et sous l’effet de psychotropes, n’a pas hésité à porter quatre coups de couteau à sa victime B. B., âgé de 20 ans.

Atteint au niveau du dos, du cou, de la poitrine et de la cuisse, la victime a rendu l’âme sur place, selon le procureur de la République, qui a placé le mis en cause sous mandat de dépôt pour homicide volontaire.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime, qui s’approvisionnait en psychotropes auprès du dénommé S. H. (lui-même présentant des signes psychiatriques et détenteur d’une carte d’incapacité de 80%), était endettée de 1.300 DA, somme q’elle ne pouvait rembourser à l’auteur de cet acte meurtrier.

Ramdane Bezza