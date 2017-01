Traitements en oncologie : Améliorer le confort du malade

« Pas moins de 12.000 nouveaux cas de cancer du sein en Algérie ont été recensés en 2015 par l’Institut national de santé publique (INSP), ce qui induit la nécessité de prendre connaissance des nouveautés, notamment en matière de radiothérapie », a indiqué, samedi dernier le professeur Adda Bounedjar, président de la Société algérienne de formation et de recherche en oncologie, au cours d’une journée de formation sur les dernières nouveautés introduites dans cette importante spécialité.

C’est dans la perspective d’une mise à niveau au profit des spécialistes oncologues de la région du Centre, que la SAFRO a organisé, conjointement avec l’association de radiothérapie et d’oncologie de la Méditerranée et la faculté de médecine d’Alger et de Blida, cette importante rencontre, la cinquième du genre, qui a regroupé des médecins maghrébins, d’Algérie, de Tunisie et du Maroc pour expliquer les nouveautés en chimiothérapie, en radiothérapie et en oncologie.

Cette journée de formation, que le Pr. Josef Gligorov, président de l’Association de radiothérapie et d’oncologie de la Méditerranée, a présidée avec le Pr. Adda Bounedjar, a regroupé des centaines de médecins spécialistes. Organisée à Zeralda, cette journée scientifique, destinée aux oncologues de la région du Centre, a été axée sur les recommandations internationales en matière de prise en charge et de traitement du cancer.

« C’est une journée de mise à niveau destinée aux oncologues de la région Centre », a indiqué le Pr. Adda Bounedjar. « C’est une occasion propice pour exposer les dernières nouveautés présentées lors du San Antonio Brest cancer symposium tenu en 2016 aux Etats-Unis », a-t-il précisé. Le Pr. Bounedjar a apporté des explications sur «la mise à jour concernant les tests précédant le choix du traitement médicamenteux pour chaque patiente et d’autres mises à jour sur le délai de traitement par différentes hormones ». Dans cette optique, le président de la Société algérienne de formation et de recherche en oncologie a souligné la nécessité de poursuivre les campagnes de sensibilisation et de dépistage: « La particularité en Algérie est liée au fait que les sujets atteints sont jeunes.» Le traitement du cancer du sein, selon le professeur, « est disponible, notamment en chirurgie et les normes sont aussi respectées en matière de chimiothérapie », car, dit-il, « il y a beaucoup de services qui sont ouverts à travers de nombreuses localités de la région Centre ». Il a, enfin, indiqué que la Société algérienne de formation et de recherche en oncologie a organisé vendredi dernier une rencontre sur la neuro-oncologie, tout en rappelant que « les tumeurs cérébrales touchent aussi bien l’adulte que l’enfant ». Les oncologues et les onco-pédiatres ont pu échanger leurs expériences sur ces sujets afin d’améliorer les soins apportés aux patients, a-t-il conclu.

Sihem Oubraham