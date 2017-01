Conjoncture : Seule la performance économique

La démarche de l’État en matière de lutte contre le chômage reste liée au niveau de la performance économique, autrement dit à l’investissement productif. Une dynamique qui sollicite l’intervention du secteur productif, en particulier privé, dont le rôle s’avère déterminant, dans cette phase de transformation structurelle de notre modèle de développement. En fait, la question ne se pose plus aujourd’hui, en termes d’efficacité des dispositifs et des mécanismes mis en place, mais plutôt de dynamisation de l’offre. Un défi qui reste tributaire de la capacité de création d’entreprises, en particulier les PME, comme vecteur de croissance. Il s’agit, en somme, de mettre en synergie l’ensemble des acteurs économiques et institutionnels, dans le cadre d’une action globale devant impérativement associer l’université, en tant que réservoir d’expertise et de savoir-faire, mais aussi en tant que potentiel pesant sur le marché de l’emploi. Selon certaines statistiques, près de deux millions d’étudiants devraient arriver sur le marché du travail d’ici peu, alors que quelque 20% des diplômés universitaires rejoignent chaque année les dispositifs d’aide à la création d’entreprises (Ansej, Cnac, Andi), et que 40% des diplômés des universités ne trouvent pas de débouchés. Les dernières statistiques livrées par l’ONS mettent l’accent sur une problématique réelle, celle qui réside au niveau du chômage au sein des diplômés des universités, avec un taux qui a grimpé à 17,7%, en septembre dernier (contre 13,2% en avril). Au-delà de cette caractéristique, le chômage étant global et non spécifique, l’effort de réduction du chômage passe la nécessité de diversification et de promotion de l'économie nationale, d’autant plus que sans cela, il sera difficile de préserver les emplois, comme l’avait souligné le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal. Dans cette optique, il y a lieu de mobiliser d’autres ressources pour pouvoir soutenir la dynamique de l’emploi, à travers l'augmentation du nombre d'entreprises économiques, publiques et privées, par leur capacités d’absorption du chômage. La PME, en fait, est considérée, aujourd’hui, comme acteur à part entière dans les processus de création d’emploi. Pour le cas de l’Algérie, la dynamique du marché du travail, par le biais de ces entités, est devenue une nécessité et une solution incontournables, soutiennent les experts.

D. Akila