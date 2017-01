M. Bouchouareb à Oran, Complexe Tosyali : 4.000 emplois créés

«Depuis la réorganisation et la réforme du secteur public dans notre pays, en 1991, c’est la première fois que le secteur économique public crée de l’emploi», a indiqué le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Abdessalem Bouchouareb, dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite de travail effectuée hier, lors de laquelle il a inspecté plusieurs projets structurants illustrant la nouvelle stratégie économique du gouvernement qui consiste à développer des projets industriels de substitution aux importations.

Dans cette optique, le ministre a fait savoir que d’ici la fin de l’année, le gouvernement aura économisé près de 5 milliards de dollars d’importations dans différents secteurs. Avec l’entrée en production de nouveaux projets, ce chiffre est appelé à augmenter de façon considérable, explique le ministre. Concernant l’emploi, M. Bouchouareb a souligné la double incidence directe de ces projets structurants sur l’économie nationale, mais aussi sur le marché de l’emploi. Il cite, ainsi, l’exemple de l’un des projets visités hier, à savoir le complexe Tosyali qui a créé près de 4.000 emplois. Un chiffre qui va progressivement augmenter en fonction de l’évolution des projets en cours de réalisation intégrés dans ce même complexe. À propos de ce dernier, il y a lieu de savoir qu’en plus de la première unité de production d’acier et de rond à béton mise en exploitation, en 2013, le complexe a lancé une extension constituée d’une unité laminoir de production de fil machine. Sa capacité de production est estimée à 900.000 t/an de rond béton, et de 700.000 t/an de fil machine.

La direction de Tosyali s’est félicitée du succès de ses premiers investissements en Algérie «réalisés au moment où l’Algérie était injustement déconseillée par des agences spécialisées dans l’évaluation du climat d’affaires ; aujourd’hui, nous pouvons affirmer que nos réalisations et les bénéfices conséquents qui en résultent contredisent tous les avis négatifs». Le groupe Tosyali a lancé un nouveau complexe qui va faire de la commune de Béthioua, le premier pôle sidérurgique à l’échelle de l’Afrique. Ce projet est basé sur la technologie «Direct Réduced Iron» et doté d’une capacité de production de 2,1 millions de tonnes par an de rond à béton et aciers divers d’un coût d’1,3 milliards de dollars. Par ailleurs, et dans le cadre du partenariat algéro-turc, le ministre s’est rendu au chantier de réalisation du port minéralier et du convoyeur à Arzew. Concernant le port, le chantier sera livré dans un délai de 16 mois, et le projet sera financé par l’Entreprise portuaire d’Arzew à hauteur de 24 milliards de DA. Les travaux ont été confiés au groupement Cosider, en partenariat avec la société chinoise Harbour Engineering. Une fois opérationnel, ce nouveau port va permettre d’économiser une facture d’importation de minerais de fer avoisinant les 200 milliards de DA par an. Pour ce qui est de la partie convoyage, le projet constitue un partenariat algéro-turc conclu entre «Tosyali Iron Steel Industry Algérie» et l’Entreprise du port d’Arzew. Il consiste en la création d’une société commune en joint-venture entre l’Entreprise portuaire d’Arzew et Tosyali, conformément à la règle 51/49. Le capital social de cette société est estimé à deux milliards de dinars, et l’investissement à 60 millions de dollars. Ce dernier comprend la réalisation d’installations constituées d’équipements de manutention portuaires, de déchargement et de chargement, et d’un convoyeur pouvant être doublé, dédié au transfert dans les deux sens, des minerais de fer, de ferrailles et d’autres produits finis ou semi-finis entre le port de Béthioua et le complexe sidérurgique de Tosyali Algérie, et les autres opérateurs installés dans la zone d’activité de Béthioua. La capacité du futur convoyeur, sur une bande de 9 km, est de 6.000.000 de tonnes par an, et il sera doté de deux grues de déchargement de 50.000 tonnes par jour. Pour ce qui est des industries de pétrochimie, des mines et de l’énergie, M. Bouchouareb a indiqué que des projets ont été validés, notamment 4 projets de transformation de phosphate et un autre à Annaba de transformation d’ammoniaque en mélamine.



« L’université est présente dans tout le processus du développement de l’économie »



À une question sur le rôle de l’université dans le développement de l’économie, M. Bouchouareb a estimé que «l’université est présente dans tout le processus du développement de l’économie». Mieux encore, dit-il, son département travaille sur le développement de la formation intermédiaire avec le ministère de la Formation professionnelle. Il a rappelé, à ce propos, que le cluster industrie alimentaire à Oran est en train d’être réalisé entièrement avec l’université d’Oran. Comme celui de la mécanique à Constantine et de l’industrie électronique à El-Bordj et à Sétif, précise-t-il. S’agissant du projet de Peugeot, le ministre a expliqué que dans ce projet, «les intérêts des uns et des autres doivent être respectés». Le ministre avait entamé sa visite de travail à Oran en inspectant le projet d’aménagement de la RW A33, reliant la zone industrielle d’Es-Sénia à la zone d’activité d’El-Kerma, et l’état d’avancement du projet de fabrication de lubrifiants du groupe Total qui accuse un retard dans le lancement des travaux. Sur place, le ministre a appelé les investisseurs à respecter les délais de réalisation des projets.

Amel Saher